升大學備審資料　教團：AI只能當幫手而非外包工作

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範。示意圖／聯合報資料照片
近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範。示意圖／聯合報資料照片

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生AI「別亂用」，若真無法善用AI則寧可穩扎穩打自己完成備審資料。

全國教師工會總聯合會高中職主委巫彰玫談到，近年國教署也訂立使用生成式人工智慧注意事項，但教學現場師生對使用AI的理解確實有落差，如有學生確實會在專題課上直接使用AI生成報告，且還想交由教師做課程成果認證。

巫彰玫指出，學生都知道AI是捷徑，但還需要現場教師積極引導，否則一切「外包」予AI，最終除了沒學好、考試無法通過，面試時也非常容易被揭穿。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，近年各大學備審資料指引中的AI規範多與國教署版本精神近似，多側重如發想輔助、資料整理、文字潤飾等「輔助」，並需揭露與引注，「真正會用的是把AI當幫手。」而非全數外包。

魏佳卉也說，近年雖然少子化，但前端公立大學申請入學依然競爭、二階甄選備審資料仍是關鍵，學校如今是把「遊戲規則」說清楚，除了避免爭議模糊空間，也是呼應大學招聯會規範；再者，也是建議學生AI別亂用，若無法善用AI協作，寧可回歸自已穩扎穩打完成備審資料。

大學招聯會已修正大學繁星推薦、申請入學的招生規定，若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊等，或「其他影響入學公平性」等情事，在報名後錄取前遭查覺者，可取消報名資格或給予其他處置；再者，即便學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷學位證書。

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂ＡＩ使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生ＡＩ「別亂用」，若真無法善用ＡＩ則寧可穩扎穩打，自己完成備審資料。

升大學備審資料　教團：AI只能當幫手而非外包工作

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生AI「別亂用」，若真無法善用AI則寧可穩扎穩打自己完成備審資料。

