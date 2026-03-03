聽新聞
申請入學備審資料「打假」　大學明定可使用、不可使用AI樣態

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學申請入學將於本月下旬開跑，然而因應生成式AI發展，備審資料如何「打假」成了不少學校的難題，陽明交大等校要求明確揭露AI使用用途與範圍並保留原始資料，清大今年各系於備審資料指引也增列「可使用」與「不可使用」AI樣態。大學端提醒，學生應提供正確的文本、資料交由AI整理，與AI協作而非完全交由AI幫你做，畢竟AI常憑空捏造虛構的學者與論點，其實一查就知道有無問題。

今年清大化學系要求，AI可用於協助整理筆記、實驗紀錄等已完成內容，或用於修正文句、理解化學概念，但禁止用於虛構實驗、生成數據或圖譜；電機系也敘明，可用於翻譯輔助，但禁止用於虛構如競賽獲獎、研究成果等。

清大招生策略中心主任王潔表示，清大研究如美國麻省理工、英國劍橋大學等規範，制定更清楚的備審資料方針，希望引導學生知道何謂合理使用、何為協作，「而非讓AI幫你做。」

王潔指出，過去看備審資料時就發現，有些學生不會回頭檢視AI資訊，如AI曾幫學生虛構不存在的營隊或生成不正確的經歷，而學生也照單全收。正確的方式，應該是學生提供正確的文本、經歷，再交由AI整理。對此，也要求學生保留所有與AI的對話過程，要能證明原始資料確實是由學生提供。

台師大也擬定AI撰寫學習歷程注意事項，副教務長楊承山觀察，學生通常會將AI用於撰寫學習歷程自述或課程學習成果中的綜整心得，綜整心得需仰賴高中端每學期把關；自述則是學生最後撰寫，要自行負責。面試時，學系也會詢問如製作專題時碰到的挑戰、貢獻比例為何，且要學生舉例詳述，若學生不當使用AI、直接使用生成的內容，面試時就會被拆穿，切勿心存僥倖。

中原大學招生事務處處長紀登元也說，學生若未給予AI任何原始資料就請AI生成內容，原則上都是造假，在申請入學書審中是大忌，尤其小論文、專題報告等，近期AI常憑空捏造虛構的學者與論點，其實一查就知道有無問題。

紀登元強調，備審資料是在傳遞自身學習狀況，近年也有學生透過AI撰寫學習歷程自述，但若全部交由AI生成則語法、用字、流暢度等都相當制式，建議學生要重新整理使其口語化，一方面是貼近自我。再者，備審資料也是為面試做準備，若內容制式化口試時形同背書，除了痛苦之外，口試也不容易有好表現。

