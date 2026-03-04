聽新聞
0:00 / 0:00

濫用AI導致「翻車」 不如自己寫

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂ＡＩ使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生ＡＩ「別亂用」，若真無法善用ＡＩ則寧可穩扎穩打，自己完成備審資料。

全國教師工會總聯合會高中職主委巫彰玫談到，近年國教署也訂立使用生成式人工智慧注意事項，但教學現場師生對使用ＡＩ的理解確實有落差，例如有學生會在專題課上直接使用ＡＩ生成報告，且還想交由教師做課程成果認證。

巫彰玫說，學生都知道ＡＩ是捷徑，但還需要現場教師積極引導，否則一切「外包」予ＡＩ，最終除了沒學好、考試無法通過，面試時也非常容易被揭穿。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，近年雖然少子化，但前端公立大學申請入學依然競爭，二階甄選備審資料仍是關鍵，學校如今是把「遊戲規則」說清楚，除了避免爭議模糊空間，也是呼應大學招聯會規範；再者，也是建議學生ＡＩ別亂用。觀察近年各所大學備審資料指引中的ＡＩ規範，多側重輔助，如資料整理、文字潤飾等，並需揭露與引注。

大學招聯會已修正大學繁星推薦、申請入學的招生規定，若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊等，或「其他影響入學公平性」等情事，可取消報名資格或，甚至是依法撤銷其學位，並公告註銷學位證書。

人工智慧 AI 國教署 申請入學

延伸閱讀

專家：國家帶頭發展公務AI

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

蘇蘅／AI完美回應將殺死兒少友誼

相關新聞

濫用AI導致「翻車」 不如自己寫

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂ＡＩ使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生ＡＩ「別亂用」，若真無法善用ＡＩ則寧可穩扎穩打，自己完成備審資料。

AI備審 大學明定 書審資料使用規則

大學申請入學將於本月下旬開跑，然而因應生成式ＡＩ發展，如何「打假」成了不少學校的難題，其中像陽明交大等校要求明確揭露ＡＩ使用用途與範圍並保留原始資料，清大今年各系於備審資料指引也增列「可使用」與「不可使用」ＡＩ樣態。

升大學備審資料　教團：AI只能當幫手而非外包工作

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生AI「別亂用」，若真無法善用AI則寧可穩扎穩打自己完成備審資料。

申請入學備審資料「打假」　大學明定可使用、不可使用AI樣態

大學申請入學將於本月下旬開跑，然而因應生成式AI發展，備審資料如何「打假」成了不少學校的難題，陽明交大等校要求明確揭露AI使用用途與範圍並保留原始資料，清大今年各系於備審資料指引也增列「可使用」與「不可使用」AI樣態。大學端提醒，學生應提供正確的文本、資料交由AI整理，與AI協作而非完全交由AI幫你做，畢竟AI常憑空捏造虛構的學者與論點，其實一查就知道有無問題。

預習大學數學受感動！牙醫、頂大電機皆達門檻 網友女兒改選數學系

升學選擇向來是高中生與家長關注的焦點。近日有家長在Dcard發文分享，女兒今年高三，學測成績亮眼，牙醫系與頂大電機系皆達門檻...

學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面

日前學測放榜，高三生們要開始準備選填志願。一名網友在Dcard發文表示，自己很猶豫要填醫牙還是電資，但家中沒有人是醫生，也擔心面試臨場反應不突出會被刷掉，便想詢問有沒有醫生世家背景是否會影響？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。