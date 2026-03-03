快訊

預習大學數學受感動！牙醫、頂大電機皆達門檻 網友女兒改選數學系

聯合新聞網／ 綜合報導
網友女兒向就讀數學系的堂哥借來大一數學原文書，沒想到一讀就著迷，甚至邊看邊落淚。示意圖／Ingimage
升學選擇向來是高中生與家長關注的焦點。近日有家長在Dcard發文分享，女兒今年高三，學測成績亮眼，牙醫系與頂大電機系皆達門檻，原本也朝理工方向規劃，未料在預習大學數學後，人生方向出現轉折。

原PO表示，女兒向數學系就讀的堂哥借來大一數學原文書，沒想到一讀就著迷，甚至邊看邊落淚。起初家長以為是難度太高受挫，細問才知道，女兒是被公式之美深深打動，覺得人類竟能創造出如此精巧的理論，情緒激動才會流淚。目前她不僅讀得懂內容，還能自行推導公式，幾乎沒有遭遇瓶頸。

然而，女兒也因此萌生改讀數學系的念頭，表示不想再以牙醫或電機為目標。原PO強調自己不會干涉孩子決定，但數學系的堂哥卻勸她「快逃」，也讓原PO開始思考女兒未來出路與現實考量，因此上網詢問其他網友意見。

貼文一經發出便引發熱議，有不少網友支持女兒選擇數學系，「讀到流淚…不然信她一把吧，大學通常都會有一些越強越怪的同學」、「數學真的有興趣，出路超多」、「唸數學系的期間也感受過讀著書，從定義到一個個定理推導，彷彿構築成一個小宇宙的感覺～很令人著迷」、「讓她多看數學系的書，多了解，她會有自己的判斷」。

也有網友認為該考量未來出路，可以依職業選擇考慮更多的科系，「學術再如何令她感動，除非要一輩子待在學術領域，否則還是有離開學校去工作的一天」、「喜歡數學不一定要攻讀純數學，例如統計、物理這些都可以結合」、「強力推薦頂大物理系！物理系用的數學更美妙～畢業之後想走偏數學理論學術也可以，中途想轉去科技業也ok」、「要不也把電磁學拿給她看看，也許隔天就鬼轉電機了」。

