台南瀛海中學學測創校史新高 5人奪60級分滿分

115學年度大學學測成績日前出爐，台南市私立瀛海中學今透露，全校在四科組合中，共有209人次跨越50級分高標大關，其中5人次頂尖學子一舉拿下60級分的滿分榮耀，展現強大的教學實力，也刷新校史紀錄。

瀛海中學表示，今年在單科滿級分15級分表現上，學生表現極為均衡且頂尖，其中英文與數學B最為突出，分別有8名學生獲滿級分；其餘科目滿級分社會科7名、國文5名、自然4名及數學2名，單科滿級分人次達34人次，國英數A自成績達50級分以上學生共計19名，超越去年人數，預期將可經由繁星推薦錄取公私立醫藥學系。

校方也提到，對照今年全國標準，考生在多項指標上均達頂標水準，其中學生王靖森在國文、英文、數學 B、社會及自然五科考科中全數斬獲滿級分，計75級分，若計數A則74級分，除展現全才型的學術實力，並有機會問鼎台大等國立醫學系。

此外，校方多元升學管道「特殊選才」今也傳回多項紅盤喜訊，錄取名單包含國立中正大學數學系鄧立宏、國立聯合大學機械工程學系董多穎、國立台南大學詹沛容、雙錄取國立嘉義大學及台南大學楊玉，另有亞洲大學陳品錞、逢甲大學洪子媛逢甲大學、義守大學曾勁唯等，已成為準大學生。

瀛海中學強調，每份優異成績都是師生3年共同努力結果，面對後續繁星推薦與個人申請，蕭方已規畫好一條龍輔導策略，協助每位學子根據自身優勢精準選填志願，順利進入理想學府。