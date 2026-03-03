快訊

台南瀛海中學學測創校史新高 5人奪60級分滿分

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
115學年度大學學測成績日前出爐，台南市私立瀛海中學有5人次頂尖學子一舉拿下60級分的滿分榮耀，刷新校史紀錄。圖／瀛海中學提供
115學年度大學學測成績日前出爐，台南市私立瀛海中學有5人次頂尖學子一舉拿下60級分的滿分榮耀，刷新校史紀錄。圖／瀛海中學提供

115學年度大學學測成績日前出爐，台南市私立瀛海中學今透露，全校在四科組合中，共有209人次跨越50級分高標大關，其中5人次頂尖學子一舉拿下60級分的滿分榮耀，展現強大的教學實力，也刷新校史紀錄。

瀛海中學表示，今年在單科滿級分15級分表現上，學生表現極為均衡且頂尖，其中英文與數學B最為突出，分別有8名學生獲滿級分；其餘科目滿級分社會科7名、國文5名、自然4名及數學2名，單科滿級分人次達34人次，國英數A自成績達50級分以上學生共計19名，超越去年人數，預期將可經由繁星推薦錄取公私立醫藥學系。

校方也提到，對照今年全國標準，考生在多項指標上均達頂標水準，其中學生王靖森在國文、英文、數學 B、社會及自然五科考科中全數斬獲滿級分，計75級分，若計數A則74級分，除展現全才型的學術實力，並有機會問鼎台大等國立醫學系。

此外，校方多元升學管道「特殊選才」今也傳回多項紅盤喜訊，錄取名單包含國立中正大學數學系鄧立宏、國立聯合大學機械工程學系董多穎、國立台南大學詹沛容、雙錄取國立嘉義大學及台南大學楊玉，另有亞洲大學陳品錞、逢甲大學洪子媛逢甲大學、義守大學曾勁唯等，已成為準大學生。

瀛海中學強調，每份優異成績都是師生3年共同努力結果，面對後續繁星推薦與個人申請，蕭方已規畫好一條龍輔導策略，協助每位學子根據自身優勢精準選填志願，順利進入理想學府。

中正大學 個人申請 特殊選才

牛淳賦學測滿級分三義高中首例 獲78萬獎助學金

苗栗縣三義高中學生牛淳賦參加今年大學學測，拿下5科75滿級分，是全縣唯一滿級分，也是創校第1人；縣長鍾東錦今天頒發獎勵金...

滿級分學生分享讀書心得 明道中學校長：高分並非單一方法

明道中學高中部今年大學學測成績亮眼，幾位成績優秀的學生今天分享自己的讀書心得給學弟妹。其中獲得90滿級分的翁暐婷說，透過暑期自習班建立與學測相近的每100分鐘一節的作息節奏，讓她有效提升專注力與應試穩定度，同時也保持健康心態，認為每天的努力都朝夢想更接近一步，因此能穩步朝目標邁進。

學測放榜…私立東山高中逾百人達台大門檻 4人滿級分

學測日前放榜，私立東山高中今年學生成績也表現優異，4科滿級共4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準，校方表示，在學生配合校方步調，進步卓越，後續也將協助學生申請入學與繁星推薦，幫助學生朝理想邁進。

「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有...

陽明交大電機系推研習獎學金 支持學生海外研究4年可獲百萬

近期繁星推薦、申請入學等升大學管道將陸續開跑。國立陽明交通大學電機工程系近年推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金（NYC...

學測放榜「基隆自然組最高分」 二信高中林靖恩親揭6年苦讀秘訣

115學年度大學學科能力測驗成績昨公布，基隆市二信高中普通科有120人次在單科達到頂標，「頂大班」各科前標全數越級達到全...

