快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

日前學測放榜，高三生們要開始準備選填志願。一名網友在Dcard發文表示，自己很猶豫要填醫牙還是電資，但家中沒有人是醫生，也擔心面試臨場反應不突出會被刷掉，便想詢問有沒有醫生世家背景是否會影響？

對於原PO的擔憂，網友們認為醫學背景對升學影響不大，安慰原PO不用太擔心，「多看考古、練好臨場反應比較重要」、「有背景的是少數，大多數都是沒背景的」、「在學&大學面試影響不大，真正影響很大是畢業後選科」，若家中有醫療體系人脈，在選科時或許會比其他人更有機會，但不代表沒有醫療背景的人就無法從醫，只是要做好不一定能選到熱門科的心理準備。

也有人建議，如果家族裡沒有人當醫生更要學醫，「人始終是要面對醫療，如果有這方面的家人，我覺得才不會遇到不良醫時不知所措」。

不論是否有相關背景，家人都是孩子選擇志向時間接或直接的重大影響，今年學測考生中，惠文高中張子翊同學便是因幼時爺爺生病住院，他看到醫生救治的過程，埋下從醫的想法，希望能幫助他人。

學測 牙醫 面試 個人申請 醫學系

延伸閱讀

為何都去「北部」讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

書讀好絕對沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」陷迷茫：說不清楚的挫敗感

學測前還打棒球 不想擠醫學系他們仍進高分群想當藥師心理師

相關新聞

學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面

日前學測放榜，高三生們要開始準備選填志願。一名網友在Dcard發文表示，自己很猶豫要填醫牙還是電資，但家中沒有人是醫生，也擔心面試臨場反應不突出會被刷掉，便想詢問有沒有醫生世家背景是否會影響？

台南瀛海中學學測創校史新高 5人奪60級分滿分

115學年度大學學測成績日前出爐，台南市私立瀛海中學今透露，全校在四科組合中，共有209人次跨越50級分高標大關，其中5人次頂尖學子一舉拿下60級分的滿分榮耀，展現強大的教學實力，也刷新校史紀錄。

牛淳賦學測滿級分三義高中首例 獲78萬獎助學金

苗栗縣三義高中學生牛淳賦參加今年大學學測，拿下5科75滿級分，是全縣唯一滿級分，也是創校第1人；縣長鍾東錦今天頒發獎勵金...

滿級分學生分享讀書心得 明道中學校長：高分並非單一方法

明道中學高中部今年大學學測成績亮眼，幾位成績優秀的學生今天分享自己的讀書心得給學弟妹。其中獲得90滿級分的翁暐婷說，透過暑期自習班建立與學測相近的每100分鐘一節的作息節奏，讓她有效提升專注力與應試穩定度，同時也保持健康心態，認為每天的努力都朝夢想更接近一步，因此能穩步朝目標邁進。

學測放榜…私立東山高中逾百人達台大門檻 4人滿級分

學測日前放榜，私立東山高中今年學生成績也表現優異，4科滿級共4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準，校方表示，在學生配合校方步調，進步卓越，後續也將協助學生申請入學與繁星推薦，幫助學生朝理想邁進。

「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。