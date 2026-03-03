聽新聞
0:00 / 0:00
學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
日前學測放榜，高三生們要開始準備選填志願。一名網友在Dcard發文表示，自己很猶豫要填醫牙還是電資，但家中沒有人是醫生，也擔心面試臨場反應不突出會被刷掉，便想詢問有沒有醫生世家背景是否會影響？
對於原PO的擔憂，網友們認為醫學背景對升學影響不大，安慰原PO不用太擔心，「多看考古、練好臨場反應比較重要」、「有背景的是少數，大多數都是沒背景的」、「在學&大學面試影響不大，真正影響很大是畢業後選科」，若家中有醫療體系人脈，在選科時或許會比其他人更有機會，但不代表沒有醫療背景的人就無法從醫，只是要做好不一定能選到熱門科的心理準備。
也有人建議，如果家族裡沒有人當醫生更要學醫，「人始終是要面對醫療，如果有這方面的家人，我覺得才不會遇到不良醫時不知所措」。
不論是否有相關背景，家人都是孩子選擇志向時間接或直接的重大影響，今年學測考生中，惠文高中張子翊同學便是因幼時爺爺生病住院，他看到醫生救治的過程，埋下從醫的想法，希望能幫助他人。
【編輯推薦】
▪繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生：還能讀哪？
▪私立秒變國立？修平科大擬併暨大 畢業證書領哪張校方給答案
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢
▪台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。