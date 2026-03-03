學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面

日前學測放榜，高三生們要開始準備選填志願。一名網友在Dcard發文表示，自己很猶豫要填醫牙還是電資，但家中沒有人是醫生，也擔心面試臨場反應不突出會被刷掉，便想詢問有沒有醫生世家背景是否會影響？

對於原PO的擔憂，網友們認為醫學背景對升學影響不大，安慰原PO不用太擔心，「多看考古、練好臨場反應比較重要」、「有背景的是少數，大多數都是沒背景的」、「在學&大學面試影響不大，真正影響很大是畢業後選科」，若家中有醫療體系人脈，在選科時或許會比其他人更有機會，但不代表沒有醫療背景的人就無法從醫，只是要做好不一定能選到熱門科的心理準備。

也有人建議，如果家族裡沒有人當醫生更要學醫，「人始終是要面對醫療，如果有這方面的家人，我覺得才不會遇到不良醫時不知所措」。

不論是否有相關背景，家人都是孩子選擇志向時間接或直接的重大影響，今年學測考生中，惠文高中張子翊同學便是因幼時爺爺生病住院，他看到醫生救治的過程，埋下從醫的想法，希望能幫助他人。