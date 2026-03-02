快訊

牛淳賦學測滿級分三義高中首例 獲78萬獎助學金

中央社／ 苗栗縣2日電
苗栗縣立三義高中牛淳賦（右）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供

苗栗縣三義高中學生牛淳賦參加今年大學學測，拿下5科75滿級分，是全縣唯一滿級分，也是創校第1人；縣長鍾東錦今天頒發獎勵金及企業募款提供大學4年獎助學金共計78萬元。

115學年度大學學測日前公布成績，牛淳賦報考5科，國文、英文、數學A、數學B與社會科皆為15級分，考出滿級分佳績。目前心中第一志願是台大財務金融學系。

值得一提的是，牛淳賦國中就讀大湖國中，3年前會考也考出5A10+、寫作6級分的滿級分，經縣府「鮭魚回流」計畫方案就近入學就讀三義高中；高中3年未補習，成績始終名列前茅，並參與苗縣府與加拿大合作「高中雙聯學制計畫」，學習力旺盛，今年大學學測再奪滿級分，成為縣內唯一，也寫下三義高中創校紀錄。

三義高中校長李萬源告訴中央社，牛淳賦家族在大湖鄉成立教養院投入身心障礙者教養工作，牛家四兄妹包括大哥牛淳安、二哥牛淳權、排行第3的牛淳賦以及妹妹牛淳都先後就讀大南國小、大湖國中、三義高中，學業成績都相當優異。其中，目前高二的妹妹也是以會考榜首就近入學。

苗栗縣長鍾東錦今天前往三義高中嘉勉牛淳賦，除頒發新台幣6萬元獎勵金，也決定利用企業募款給予大學每學期3萬元學費、書籍費和每月1萬元生活費，4年共72萬元補助，希望藉此激勵其他優秀的學生，留在苗栗家鄉就近入學，校長李萬源及學校師長也到場分享榮耀。

鍾東錦說，教育是從家庭開始，很佩服牛家教育出4兄妹，各個表現品學兼優，也感謝校長及老師們營造出很好的校園環境，縣府持續「拔尖扶弱」提升學力、發展國際教育，並鼓勵優秀國中學生就讀縣內高中職，培養在地子弟厚植未來競爭力。

牛淳賦感謝師長、班導用心教學、因材施教，他覺得三義高中是一個開放、自由的校園，也感謝縣府給予許多學習機會，「苗栗的小孩是幸福的」。

