滿級分學生分享讀書心得 明道中學校長：高分並非單一方法

明道中學高中部今年大學學測成績亮眼，幾位成績優秀的學生今天分享自己的讀書心得給學弟妹。其中獲得90滿級分的翁暐婷說，透過暑期自習班建立與學測相近的每100分鐘一節的作息節奏，讓她有效提升專注力與應試穩定度，同時也保持健康心態，認為每天的努力都朝夢想更接近一步，因此能穩步朝目標邁進。

獲得5科75滿級分的陳禹睿說，他從高二暑假開始系統性複習，並記錄學習歷程和進度與同儕良性競爭，提升學習動力。他也提早確立要讀資訊工程學系的目標，並透過擔任社團幹部培養表達能力，為未來申請入學預作準備。

吳季學在國英數A自四科獲60滿級分，他認為，高三前的暑假是關鍵衝刺期，但除了專注讀書，也透過羽球、籃球與排球等運動紓解壓力，維持良好身心狀態。面對較弱的國文寫作，他在老師課後指導時每周練習1至2篇作文，從高一僅6分大幅進步至國寫40分的佳績。

也是四科60滿級分的黃彥鈞說，暑假時每天都到校讀書，同時大量練習閱讀題，也透過老師提供的每日一文累積素材，提升寫作深度。另一獲四科60滿級分的王羿涵說，她透過不斷模擬考掌握自身狀態，並以「大量刷題加整理題型」準備數學，逐步建立解題系統。

校長陳炤華說，從滿級分學生的分享中可以發現，高分並非單一方法的成果，而是來自長期累積的自律學習、清楚的目標設定，以及良好的時間管理與心理調適。學校也持續透過完善的課程規畫與升學輔導，陪伴學生找到最適合自己的學習節奏。