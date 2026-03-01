快訊

學測放榜…私立東山高中逾百人達台大門檻 4人滿級分

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
私立東山高中今年學生成績也表現優異，4科滿級共4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準。圖／校方提供
私立東山高中今年學生成績也表現優異，4科滿級共4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準。圖／校方提供

學測日前放榜，私立東山高中今年學生成績也表現優異，4科滿級共4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準，校方表示，在學生配合校方步調，進步卓越，後續也將協助學生申請入學與繁星推薦，幫助學生朝理想邁進。

喜歡閱讀的謝沂岑閱讀速度超快，國文科是其強項，對於弱勢數學科，她也不放棄，秉持在上課前事先預習，專心聽講勤做筆記，經過自己思考，才能學得透徹，成功考出4科60滿級分好成績；另一考生廖士菄達學測59級分的亮眼成績，身為棋士的他，更比喻「放榜瞬間就挺過最複雜的中盤混戰，結束了迷離中局。」

榮獲北市114年度原住民語市賽第一名，晉級全國賽榮獲優等的劉睿服，第一次模考只有34級分，得知自己此次學測考了52級分心情十分激動，也感謝第一次模考成績給了他當頭棒喝，改變作息早睡早起，按部就班練習漸漸地找到自信，而反覆練習題目更成關鍵。

國小就是班上學霸黃麒安進入國中階段，因公私校差異，同儕實力讓她一度失去自信，成績竟淪為末段，直到國三時在理化科找到興趣，也找到自己讀書方式和認清自己的優劣，有條理的統整，鞏固理解再練習題目，如今，學測成績能大躍進，如願達到58級分，慶幸該有的表現都有發揮出來。

校方表示，學測有亮眼的成績表現，是老師與學生共同努力的結果，接下來將安排志願選填輔導、書審指導及面試培訓，協助同學申請入學與繁星推薦，部分科系也特別規畫家長、教授、醫師及相關專家學者特訓，俾利學生能夠適性選擇成為自己人生的舵手。

北市114年度原住民語市賽第一名，晉級全國賽榮獲優等的劉睿服，第一次模考只有34級分，給了他當頭棒喝，在努力刷題下，學測考了52級分。圖／校方提供
北市114年度原住民語市賽第一名，晉級全國賽榮獲優等的劉睿服，第一次模考只有34級分，給了他當頭棒喝，在努力刷題下，學測考了52級分。圖／校方提供

國小就是班上學霸黃麒安進入國中階段，因公私校差異，同儕實力讓她一度失去自信，成績竟淪為末段，後來找到自己節奏與優劣，學測成績能大躍進，如願達到58級分。圖／校方提供
國小就是班上學霸黃麒安進入國中階段，因公私校差異，同儕實力讓她一度失去自信，成績竟淪為末段，後來找到自己節奏與優劣，學測成績能大躍進，如願達到58級分。圖／校方提供

