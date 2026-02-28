快訊

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺 當事人喊冤

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

中央社／ 雲林縣28日電
雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有時看到她都會怕」，卻樂見她主動學習的精神。示意圖／AI生成
雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有時看到她都會怕」，卻樂見她主動學習的精神。示意圖／AI生成

雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有時看到她都會怕」，卻樂見她主動學習的精神。

大學學測日前放榜，林玥如開心地與家人分享喜悅，「5科滿級分」，文生中學師長也為她高興。

林玥如說，她來自新住民家庭，2個姊姊在外地讀大學，無法輔導課業，父母忙於工作和家庭經濟、交通等關係，她未補習，完全靠自學和勤問；國小時全班僅14人，但到了國中全班有40人，她坦言，當時懼怕踏進教室，不知道該如何與同學相處，還好在同學和師長協助下融入大環境。

林玥如表示，國中會考5A8+，當時決議續留在離家近的文生中學，利用通勤時間、下課10分鐘背誦英文單字，平時因喜愛音樂劇，因此透過網路學習英文，考多益前與英文老師練習對話，多益拿到930分。

至於數學，林玥如認為，天天練習，上網蒐集考古題、全台各高中的數學試題，不時與老師討論解題方式。其他科目則靠上課時專注聽講、勤作筆記，善用零碎時間學習。

其班導師、數學老師陳宗義笑說，有時下課10分鐘看著林玥如拿著課本追著老師跑，或是周末也會透過手機通訊軟體與數學老師探討習題，有時老師看到她會怕，但更樂見她的主動學習精神，彼此教學相長、互相挑戰。

滿級分 學測 補習 雲林

延伸閱讀

WBC經典賽雲林應援全攻略 台日大戰斗六、虎尾同步轉播啦啦隊應援

特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 近半數獲75級分以上「大滿貫」

相關新聞

「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有...

陽明交大電機系推研習獎學金 支持學生海外研究4年可獲百萬

近期繁星推薦、申請入學等升大學管道將陸續開跑。國立陽明交通大學電機工程系近年推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金（NYC...

學測放榜「基隆自然組最高分」 二信高中林靖恩親揭6年苦讀秘訣

115學年度大學學科能力測驗成績昨公布，基隆市二信高中普通科有120人次在單科達到頂標，「頂大班」各科前標全數越級達到全...

特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，但她仍參加大學學測，抱持平常心應試，學測考出屏東縣最高，國...

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

115學測於昨（25）日放榜，今年總報考人數約12.1萬人，較去年小幅成長。成績揭曉後，考生與家長紛紛進入填志願的焦慮期，不少人將分數貼上社群平...

能上什麼學校？他學測成績超極端 百萬網友震驚：建議考科舉

115年學測成績昨日公布，一名網友發文，曬出他的學測成績，國文與社會皆是滿級分、但其他科目並不理想，如此極端的分數差距震驚網友，紛紛開玩笑地說：「建議考科舉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。