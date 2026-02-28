「老師看到她會怕」林玥如沒補習學測滿級分 親曝拿高分秘訣

雲林縣文生中學學生林玥如大學學測成績5科滿級分，她分享學習過程善用零碎時間、勤做考古題，最愛與老師挑戰習題，老師笑說「有時看到她都會怕」，卻樂見她主動學習的精神。

大學學測日前放榜，林玥如開心地與家人分享喜悅，「5科滿級分」，文生中學師長也為她高興。

林玥如說，她來自新住民家庭，2個姊姊在外地讀大學，無法輔導課業，父母忙於工作和家庭經濟、交通等關係，她未補習，完全靠自學和勤問；國小時全班僅14人，但到了國中全班有40人，她坦言，當時懼怕踏進教室，不知道該如何與同學相處，還好在同學和師長協助下融入大環境。

林玥如表示，國中會考5A8+，當時決議續留在離家近的文生中學，利用通勤時間、下課10分鐘背誦英文單字，平時因喜愛音樂劇，因此透過網路學習英文，考多益前與英文老師練習對話，多益拿到930分。

至於數學，林玥如認為，天天練習，上網蒐集考古題、全台各高中的數學試題，不時與老師討論解題方式。其他科目則靠上課時專注聽講、勤作筆記，善用零碎時間學習。

其班導師、數學老師陳宗義笑說，有時下課10分鐘看著林玥如拿著課本追著老師跑，或是周末也會透過手機通訊軟體與數學老師探討習題，有時老師看到她會怕，但更樂見她的主動學習精神，彼此教學相長、互相挑戰。