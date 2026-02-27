陽明交大電機系推研習獎學金 支持學生海外研究4年可獲百萬

近期繁星推薦、申請入學等升大學管道將陸續開跑。國立陽明交通大學電機工程系近年推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金（NYCU EE Global Elite Scholarship）」，支持學生參與海外研究、國際交流並與產業接軌。4年期間學生把握學業表現、研究與國際交流等，累計可獲得新台幣百萬元獎學金支持。

電機系副系主任簡鳳村說，電機系長期規畫多元且具延續性的國際學習路徑，結合暑期研究實習、國際交換與學研合作，建立穩定的海外學研交流網路，協助學生於在學期間累積實質的國際研究與產業接軌經驗。

在獎學金制度方面，簡鳳村也表示，陽明交大電機系整合多項資源，建構「電機系專屬獎學金全攻略」，讓學生於4年學習期間，透過新生獎學金、學業表現、研究與競賽成果，以及國際交流等多元管道，累計可獲得最高逾百萬元的獎學金支持，能降低學生投入研究與國際學習的經濟門檻。

在此架構下，電機系於今年正式啟動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪」計畫，由電機系系主任方凱田帶隊，率領學生於今年7 至8月、為期約兩個月前往美國北加州，進入史丹佛大學（Stanford University）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及戴維斯分校（UC Davis）等國際知名大學實驗室，參與前瞻研究主題，並實地走訪矽谷重要科技企業。

本計畫除學術研究實習外，亦規畫參訪Google、NVIDIA、Meta等國際性科技企業，盼讓學生近距離了解人工智慧、半導體、通訊與運算等關鍵技術的實務應用與產業趨勢。

方凱田表示，電機資訊已成為推動科技產業升級的關鍵基礎，並持續深化至智慧晶片設計、人型機器人與低軌衛星通訊等前瞻領域。系所透過國際研究實習與學研交流，讓學生提早進入全球創新前線，培養高階研究能力與跨領域整合視野。