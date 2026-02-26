快訊

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

賴政府公布新人事 陳勇勝將出任財政部政務次長

聽新聞
0:00 / 0:00

特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，仍參加大學學測，學測考出屏東縣最高，國文、數A、自然均為15級分，英文14級分，4科共59級分，她分享學習方式，善用心智圖整理重點。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，仍參加大學學測，學測考出屏東縣最高，國文、數A、自然均為15級分，英文14級分，4科共59級分，她分享學習方式，善用心智圖整理重點。記者劉星君／攝影

國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，但她仍參加大學學測，抱持平常心應試，學測考出屏東縣最高，國文、數A、自然均為15級分，英文14級分，4科共59級分，她分享學習方式，善用心智圖整理重點。

吳沛寰選擇留縣升學，不用花時間在通勤交通，她是屏東女中數理資優班，在班上結交好朋友，互相鼓勵打氣，班上學習風氣佳。

吳沛寰分享她的學習方法，她說，是她上高中後才學習到，她會先熟讀課本，將課本架構弄懂後，思考每個章節之間是如何相連結，念完後，她會將課本蓋起來，善用心智圖整理出單元重點，有時候也會用說的講給家人聽。

吳沛寰去年底以特殊選材管道錄取台灣大學物理系，講到物理相關主題，吳沛寰眼神充滿對物理的喜好與探索，台大物理系的特殊選才，要先通過初審書面審查，再經過面試關卡，共錄取5人。她在高二、高三參加學科能力競賽都拿下不錯成績，也有參加全國科展。

雖已確定要念台大物理系，吳沛寰仍決定考大學學測，吳沛寰說，抱持平常心，也比較不會慌。

吳沛寰說，她對物理有興趣是受電影「星際效應」，開始對宇宙相關感到好奇，想要了更多，高中課程也有針對物理專業知識學習，「學習物理時很開心，理解事情本質」。吳沛寰的胞姐是屏女去年畢業生，考取台大人類學系，兩姐妹都念台大。

同樣是數理資優班郭芯妤，學測考出4科56級分，以繁星為目標想申請台灣大學醫學工程系，這是跨領域科系，未來希望朝醫療輔具開發領域。

郭芯妤說，她的讀書方法是善用關鍵字學習，看到名詞後，會想出延伸意義，會用說的說出來，講給同學或老師聽，有時候同學也會拋出問題，討論從基本的名詞定義開始釐清。

郭芯妤也即將代表台灣今年4月到丹麥參加丹麥青年科學家展覽及競賽，她的科展主題研究天文相關領域，也將展開集訓。她在國中時自學寫程式，奠定程式邏輯基礎，她也會自己寫程式模型運算相關數據。

屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（左）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（右）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（左）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（右）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（右）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（左）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（右）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（左）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影

學測 台大 屏東

延伸閱讀

大學學測二信林靖恩基隆自然組最高分 秘訣：6年通勤背單字、複習

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

屏東春風調戲藝術節3月登場 邀民眾走入劇場

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 近半數獲75級分以上「大滿貫」

相關新聞

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

115學測於昨（25）日放榜，今年總報考人數約12.1萬人，較去年小幅成長。成績揭曉後，考生與家長紛紛進入填志願的焦慮期，不少人將分數貼上社群平...

能上什麼學校？他學測成績超極端 百萬網友震驚：建議考科舉

115年學測成績昨日公布，一名網友發文，曬出他的學測成績，國文與社會皆是滿級分、但其他科目並不理想，如此極端的分數差距震驚網友，紛紛開玩笑地說：「建議考科舉」。

特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，但她仍參加大學學測，抱持平常心應試，學測考出屏東縣最高，國...

學測放榜「基隆自然組最高分」 二信高中林靖恩親揭6年苦讀秘訣

115學年度大學學科能力測驗成績昨公布，基隆市二信高中普通科有120人次在單科達到頂標，「頂大班」各科前標全數越級達到全...

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 近半數獲75級分以上「大滿貫」

學測成績昨天公布，薇閣高中再獲佳績，全校共有17位同學拿到滿級分，更有8位同學拿到5科、75級分以上的超極大滿貫，校方表示，這些學生除成績優異外，多元跨領域的成果表現也同樣優秀，並相當努力，也證明穩健踏實同樣能創造亮眼成績，未來將持續推動多元課程，培育優秀人才。

高中師：學測命題轉型 強調情境與跨領域

大學學測成績公布，台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年命題方向已明顯由「知識記憶」轉向「能力評量」，關鍵不再只是會不會解題，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。