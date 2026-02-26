特殊選才錄取台大物理系 屏女吳沛寰善用心智圖學測考出屏東最高

國立屏東女中三年級吳沛寰去年底以特殊選才錄取台灣大學物理學系，但她仍參加大學學測，抱持平常心應試，學測考出屏東縣最高，國文、數A、自然均為15級分，英文14級分，4科共59級分，她分享學習方式，善用心智圖整理重點。

吳沛寰選擇留縣升學，不用花時間在通勤交通，她是屏東女中數理資優班，在班上結交好朋友，互相鼓勵打氣，班上學習風氣佳。

吳沛寰分享她的學習方法，她說，是她上高中後才學習到，她會先熟讀課本，將課本架構弄懂後，思考每個章節之間是如何相連結，念完後，她會將課本蓋起來，善用心智圖整理出單元重點，有時候也會用說的講給家人聽。

吳沛寰去年底以特殊選材管道錄取台灣大學物理系，講到物理相關主題，吳沛寰眼神充滿對物理的喜好與探索，台大物理系的特殊選才，要先通過初審書面審查，再經過面試關卡，共錄取5人。她在高二、高三參加學科能力競賽都拿下不錯成績，也有參加全國科展。

雖已確定要念台大物理系，吳沛寰仍決定考大學學測，吳沛寰說，抱持平常心，也比較不會慌。

吳沛寰說，她對物理有興趣是受電影「星際效應」，開始對宇宙相關感到好奇，想要了更多，高中課程也有針對物理專業知識學習，「學習物理時很開心，理解事情本質」。吳沛寰的胞姐是屏女去年畢業生，考取台大人類學系，兩姐妹都念台大。

同樣是數理資優班郭芯妤，學測考出4科56級分，以繁星為目標想申請台灣大學醫學工程系，這是跨領域科系，未來希望朝醫療輔具開發領域。

郭芯妤說，她的讀書方法是善用關鍵字學習，看到名詞後，會想出延伸意義，會用說的說出來，講給同學或老師聽，有時候同學也會拋出問題，討論從基本的名詞定義開始釐清。

郭芯妤也即將代表台灣今年4月到丹麥參加丹麥青年科學家展覽及競賽，她的科展主題研究天文相關領域，也將展開集訓。她在國中時自學寫程式，奠定程式邏輯基礎，她也會自己寫程式模型運算相關數據。 屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（左）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（右）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影 屏東女中三年級數理資優班的吳沛寰（右）特殊選才錄取台大物理系，仍參加學測考試，4科考出59級分。同樣數理資優班的郭芯妤（左）4科考出56級分，今年4月她將代表台灣到丹麥參加國際科展。記者劉星君／攝影