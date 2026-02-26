學測放榜「基隆自然組最高分」 二信高中林靖恩親揭6年苦讀秘訣

115學年度大學學科能力測驗成績昨公布，基隆市二信高中普通科有120人次在單科達到頂標，「頂大班」各科前標全數越級達到全國頂標，其中林靖恩五科全考且都達到頂標，其中國英數A自四科合計55級分，是自然組該主流組合的基隆市最高分。她分享讀書秘訣，6年利用通勤時間複習或背誦英文單字。

二信高中今天指出，來自萬里野柳的林靖恩，自國中起便每日搭乘校車跨區求學，單趟近50分鐘車程，來回將近兩小時，6年來從未間斷。對許多學生而言，漫長通勤可能是負擔，但對她來說，卻是自我提升的黃金時段。

林靖恩說，每天維持規律作息，晚上12點前就寢、上午6點起床，中午利用午休時間補眠，確保體力與專注力。校車上的時間則成為她的「零碎學習場域」，無論是準備小考、複習課業或背誦英文單字，都在搖晃車程中日積月累，從小培養的英文基礎是她的重要養分。

林靖恩表示，良好的時間管理與長年自律，是她穩定發揮的關鍵。她也勉勵學弟妹：「只要善用時間、維持正常生活節奏，看似辛苦的過程，反而能轉化為超越他人的優勢。」

林靖恩教育會考32.6分，她放棄台北市前三志願直升二信高中普科頂大班，她分享，當時對未來職涯尚未明確，只因成績達標而選擇進入頂大班就讀。考量前往台北交通不便，以及希望在繁星計畫中取得優勢，她決定留在熟悉的環境深耕實力。

她原本曾考慮往財經領域發展的她，在聽完學長姐學系學習內容與未來職涯介紹後，發現其與自己喜愛的化學高度契合，高一便確立朝藥學發展的目標。

此外，她成功申請參與國立台灣海洋大學微生物實驗課程，每周進入海大實驗室參與動手實作。透過真實實驗操作，她表示，累積專業能力，也在長期通勤與高壓備考過程中，轉化為持續前進的動力。