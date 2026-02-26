快訊

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
115學測於昨日放榜，有網友發文表示自己校排1%，卻在學測僅拿下三科合計15級分，不知該如何填志願。圖／AI生成
115學測於昨（25）日放榜，今年總報考人數約12.1萬人，較去年小幅成長。成績揭曉後，考生與家長紛紛進入填志願的焦慮期，不少人將分數貼上社群平台請益，希望獲得過來人建議。就有一名網友在Dcard發文，表示自己校排1%，卻在學測僅拿下三科合計15級分（滿分45級分），成績反差之大迅速掀起熱議。

原PO指出，自己透過校排1%取得繁星推薦的資格，但國文6級分、英文2級分均未達底標，社會7級分剛好底標。他坦言原本想就讀運動休閒相關科系，卻因國文「考爆了」而相當挫折。原PO透露，自己來自實驗教育體系，全年級僅20人，過去「從未接觸體制內教材，也沒有考試經驗」，直到學測前4個月才進補習班密集準備。

至於備考歷程，他表示國文在考前兩個月的模考成績大多能穩定70分以上，卻在正式考試時與歷屆試題手感落差極大，甚至沒能寫完考卷；英文則從接近國小程度起步，每周補習20小時，逐步進步到能理解多益題型。他也直言，自己清楚繁星推薦存在爭議，但既然獲得機會就想「努力把握」，因此投入數月苦讀。

貼文曝光後，不少網友被「1%對上15級分」的組合震撼到。有網友半開玩笑問「哪間高中？想把小孩送去」，也有人感嘆「要是能重來也想讀原PO的學校」，甚至有人直呼「兩科未達底標還能1%，認真？」不過也有不少人認真給出建議，有網友點名可考慮輔仁大學，若先選擇歷史等科系作為跳板，未來仍有轉系機會；也有人提到國立臺北大學夜間部，指出法律、金融、經濟等科系在就業市場上較具優勢，且校內設有休閒運動管理相關學系，修課彈性較高。

根據本站報導，今年學測出現「單科採計」校系增加的現象，部分校系僅看一科或兩科成績，表面上提供考生更多選擇，但實際競爭未必降低。專家分析，大學端擴大單科採計，一方面是為了吸引更多生源，另一方面也反映普大對技高背景學生的接受度提高。但必須留意的是「好進不一定好念」，技職體系與普通高中在基礎與學習模式上差異不小，學生入學後仍得面對課程銜接的挑戰。

能上什麼學校？他學測成績超極端 百萬網友震驚：建議考科舉

115年學測成績昨日公布，一名網友發文，曬出他的學測成績，國文與社會皆是滿級分、但其他科目並不理想，如此極端的分數差距震驚網友，紛紛開玩笑地說：「建議考科舉」。

薇閣高中17人學測滿級分再創新高 近半數獲75級分以上「大滿貫」

學測成績昨天公布，薇閣高中再獲佳績，全校共有17位同學拿到滿級分，更有8位同學拿到5科、75級分以上的超極大滿貫，校方表示，這些學生除成績優異外，多元跨領域的成果表現也同樣優秀，並相當努力，也證明穩健踏實同樣能創造亮眼成績，未來將持續推動多元課程，培育優秀人才。

高中師：學測命題轉型 強調情境與跨領域

大學學測成績公布，台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年命題方向已明顯由「知識記憶」轉向「能力評量」，關鍵不再只是會不會解題，...

學測考生4成6考全科 選考社會連3年增加

近年不少大學醫學系參採社會科，這也導致學測選考社會科的學生愈來愈多。根據大考中心統計，社會科選考人數與百分比已連三年顯著...

學測數A鑑別度高 數B沒預期好

大學學測成績昨天揭曉，今年數Ａ頂標、前標、後標、底標皆略升一級分，數Ｂ則是五標皆略降一級分。大考中心分析，今年數Ａ級分人...

