能上什麼學校？他學測成績超極端 百萬網友震驚：建議考科舉

115年學測成績昨日公布，一名網友發文，曬出他的學測成績，國文與社會皆是滿級分、但其他科目並不理想，如此極端的分數差距震驚網友，紛紛開玩笑地說：「建議考科舉」。

大考中心昨日公布學測成績及五標，得勝者文教預測，如果想進入自費醫學系，四科、五十六級分有機會；頂大理組門檻為國文、英文、數Ａ、自然等四科、四十九級分；文組方面，在今年數Ｂ變難、頂標下降的情況之下，建議估計採計數Ｂ的校系門檻時，都可以往下估一到兩級分。

一名網友在Threads發文，PO出自己學測的成績，從圖片中能得知，他的國文與社會均考到了15級分，但英文與數A僅考4級分、數B更是只有3級分，詢問網友：「這成績可以上什麼學校？」。

此文一出，大批網友被他的超極端成績所震驚，開玩笑地說可以考科舉了，「這邊建議考科舉」、「生錯時代的科舉戰士」、「文組在以前也是很有競爭力的，大概是在宋朝」、「可以來我大宋，朕封你為宰相」、「生在以前是朝廷大臣級別」、「早點出生唐宋古文八大家就有你的位子了」、「這在宋朝高低有個宰相做」。

但也有網友給出實際的建議，可以讀語言或社會類科系，「淡江日文，只看國文跟社會」、「可以看看文學院或社會學院的科系」、「幼教或許可以，雖說有些學校會看英文，我是幼教系畢業」、「世新大學口語傳播及社群媒體學系，我就這樣上的，分跟你一樣」、「也是同科目偏科，後來上歷史系」。