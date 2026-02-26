薇閣高中17人學測滿級分再創新高 逾10人獲75級分以上「大滿貫」

學測成績昨天公布，薇閣高中再獲佳績，全校共有17位同學拿到滿級分，更有12位同學拿到6科、75級分以上的超極大滿貫，校方表示，這些學生除成績優異外，多元跨領域的成果表現也同樣優秀，並相當努力，也證明穩健踏實同樣能創造亮眼成績，未來將持續推動多元課程，培育優秀人才。

其中大滿貫滿級分4人曾以謙更早已通過四科奧林匹亞初試並入選生物及化學國手選訓營，亦獲倫敦政經學院書卷獎；徐允中則自學俄文、同時準備語言奧林匹亞競賽；謝亞恆以中研院「前列腺癌研究」獲得2025諾貝爾獎得主Dr. Ramsdell盛讚，也曾獲得全國藝術競賽優等的肯定；何晟維長期投入澎湖白沙小學堂，立志成為小兒科醫師。

其他還包含自然組的王妍華，從小學習大提琴，培養專注力與對藝術細節的極致追求，熱愛數學的她更在AM C 12A取得全國前3%的優秀成績；張秉濬具有優異的外語能力，多益達到960分；社會組也表現優異，地理奧林匹亞入選個人與團體全國決賽並獲銅牌蔡庭淮熱愛文史，立志台大歷史系；自幼立志成為律師陳予懷，英文表現突出，曾任英語話劇男主角。

校方表示，學生願以「踏實不躁進」態度專注學習，在速成風氣中更顯珍貴，證明穩健踏實同樣能創造亮眼成績，未來將持續推動多元課程、強化跨領域整合能力，培育更多具備社會責任感的優秀人才。