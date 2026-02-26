高中師：學測命題轉型 強調情境與跨領域

大學學測成績公布，台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年命題方向已明顯由「知識記憶」轉向「能力評量」，關鍵不再只是會不會解題，而是能否理解情境、整合資訊並提出解決方案。整體呈現三大轉變，分別是減少記憶型題目、增加情境與跨領域設計，以及強化閱讀理解與問題解決能力，與一○八課綱核心素養精神高度契合。

蔡岳暻分析，各科試題皆可見轉型趨勢，例如數學科強調情境理解與數學建模，學生須先拆解問題脈絡，再進行推理計算；國文、英文則著重長文本閱讀、觀點辨析與論述表達。社會科結合人工智慧、公共政策與資料判讀等議題，自然科則強化圖表分析與跨概念科學推理。蔡岳暻表示，在命題改革之下，長期推動素養導向與探究學習的學校，學生表現相對穩定。此外，升學制度調整也牽動選考策略。