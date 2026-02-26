聽新聞
0:00 / 0:00

學測考生4成6考全科 選考社會連3年增加

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

近年不少大學醫學系參採社會科，這也導致學測選考社會科的學生愈來愈多。根據大考中心統計，社會科選考人數與百分比已連三年顯著增加，且今年有高達四成六的考生，六科全考，人數與百分比都較前兩年提升。

大考中心統計，今年學測仍以國文、英文的選考百分比最高，各有九成九、約十二萬名考生選考；其次為社會科、數學Ｂ，各有八成三、十萬名考生選考。另外，今年仍有四成六的考生選擇六科全考，二成四的考生選考五科。

大考中心主任張新仁表示，考生科目選考傾向，仍要回歸各大學訂定的參考科目。今年社會科選考人數較多，評估和部分學系願意參採社會科有關。

大考中心副主任黃璀娟說，一○八年起，學測已從五科必考改為選考，一一一年再將數學拆分為Ａ、Ｂ，成為六科選考制。五科選考時代，就有六至七成考生五科都考，一一一年後，雖選考六科的考生較多，但分散到選考四科、五科的考生亦不少，選考五科和四科的考生數加計仍比選考六科者多，代表考生還是能適性選擇。

不過全教總高中職主委巫彰玫認為，部分前端國立大學科系近年都採混合採計，如商學院科系參採數Ａ、醫學系採社會，學生只能多考，以求自保。大學科系在規則中玩出了一套混流方法，且都有一套說詞，如醫學生也要人社素養，但依此邏輯，難道人文社科學生不需要自然知識？其實就是技術性要求學生各科樣樣好。

巫彰玫說，問題在於大學端未落實招生專業化，只將考試當篩選工具，而未把適性選才當要務。教育部應明確表態，如大學科系要混合採計，應僅限採計三科，而非名義上讓大學採計四科，實際上卻迫使學生讀六科。

學測 科目

延伸閱讀

台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

年幼見爺爺中風急送加護病房 惠文高中張子翊立志要讀醫學系

相關新聞

長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並...

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測60級滿級分是宜蘭高中數理資優班陳繹安，3年前他捨棄就讀師大附中，進入宜中校園快樂學習，...

桃園學測滿級分10人 印度裔考生從零學中文考出55級分

115年大學學測成績今天揭曉，桃園市滿級分60級分共10人，分別來自武陵高中8人、復旦高中及新興高中各1人。新興高中外籍...

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

大學學科能力測驗成績公布，嘉義市興華中學表現亮眼，達國立大學、國立科技大學錄取標準學生比例達50%，有29名學生達到一流...

高中師：學測命題轉型 強調情境與跨領域

大學學測成績公布，台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年命題方向已明顯由「知識記憶」轉向「能力評量」，關鍵不再只是會不會解題，...

學測考生4成6考全科 選考社會連3年增加

近年不少大學醫學系參採社會科，這也導致學測選考社會科的學生愈來愈多。根據大考中心統計，社會科選考人數與百分比已連三年顯著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。