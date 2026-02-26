學測考生4成6考全科 選考社會連3年增加
近年不少大學醫學系參採社會科，這也導致學測選考社會科的學生愈來愈多。根據大考中心統計，社會科選考人數與百分比已連三年顯著增加，且今年有高達四成六的考生，六科全考，人數與百分比都較前兩年提升。
大考中心統計，今年學測仍以國文、英文的選考百分比最高，各有九成九、約十二萬名考生選考；其次為社會科、數學Ｂ，各有八成三、十萬名考生選考。另外，今年仍有四成六的考生選擇六科全考，二成四的考生選考五科。
大考中心主任張新仁表示，考生科目選考傾向，仍要回歸各大學訂定的參考科目。今年社會科選考人數較多，評估和部分學系願意參採社會科有關。
大考中心副主任黃璀娟說，一○八年起，學測已從五科必考改為選考，一一一年再將數學拆分為Ａ、Ｂ，成為六科選考制。五科選考時代，就有六至七成考生五科都考，一一一年後，雖選考六科的考生較多，但分散到選考四科、五科的考生亦不少，選考五科和四科的考生數加計仍比選考六科者多，代表考生還是能適性選擇。
不過全教總高中職主委巫彰玫認為，部分前端國立大學科系近年都採混合採計，如商學院科系參採數Ａ、醫學系採社會，學生只能多考，以求自保。大學科系在規則中玩出了一套混流方法，且都有一套說詞，如醫學生也要人社素養，但依此邏輯，難道人文社科學生不需要自然知識？其實就是技術性要求學生各科樣樣好。
巫彰玫說，問題在於大學端未落實招生專業化，只將考試當篩選工具，而未把適性選才當要務。教育部應明確表態，如大學科系要混合採計，應僅限採計三科，而非名義上讓大學採計四科，實際上卻迫使學生讀六科。
