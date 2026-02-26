學測數A鑑別度高 數B沒預期好

大學學測成績昨天揭曉，今年數Ａ頂標、前標、後標、底標皆略升一級分，數Ｂ則是五標皆略降一級分。大考中心分析，今年數Ａ級分人數分布較前兩年佳，中間程度學生明顯較多；數Ｂ出題雖顧及修讀數Ｂ生的權益，但考生表現沒有預期中的好。

今年學測各科五標，國文與社會五標接近，頂標、前標、均標、底標兩科皆為十三、十二、十與七級分；後標國文九級分，社會科為八級分。數Ａ五標分別為十二、十、八、五、四級分；數Ｂ為十一、九、五、三、二級分；英文五標十三、十一、八、五、三級分；自然十三、十二、九、七、五級分。

大考中心分析，國文、社會、自然的五標和去年一致；英文後標略升一級分；數Ａ則是均標上升二級分，數Ｂ則是五標均略降一級分。

由於北市教師解題團認為今年數Ａ是較難的一年，大考中心副主任黃璀娟表示，今年數Ａ級距為五點七二，確實比去年、前年略低，但轉換為五標後，可見能力好的考生還是表現佳，題目雖有點難，但鑑別度也「把學生拉開了」。

大考中心主任張新仁則表示，數Ａ也有相對容易的題目，不是只有難題，因此中間能力、七至十一級分的考生人數明顯較多。

至於數Ｂ，黃璀娟則說，今年數Ｂ配有三題數Ｂ獨有的單元，考圓錐截痕、單點透視法、經緯線，理論上應對修讀數Ｂ生較有利，「但考生表現沒有預期的好。」高分群沒有預料中多。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，現在只要數學能力稍好的學生多選數Ａ，評估目前純數Ｂ僅兩種學生，一是數學真的不行，二是人生方向非常確定就是要讀人文學科，這也讓數Ｂ低分群較多、母數大，即便有數Ａ生跨考，也很難拉抬整體成績。