學測公布 補教估台大醫、牙59級分

大考中心昨公布今年大學學測成績及五標，得勝者文教預估，若想進入自費醫學系，四科、五十六級分有機會。至於台大醫學系門檻為國文、數Ａ、社會、自然等四科、五十九級分；陽明交大醫學系、台大牙醫系為國文、數Ａ、英文、自然等四科，同樣也是五十九級分。

得勝者文教主任劉駿豪表示，今年考生落點可直接參考前兩年的通過門檻。以二類組熱門科系為例，想上台大電機、資工系，英文、數Ａ、自然等三科的門檻為四十四級分，頂大理組門檻為國文、英文、數Ａ、自然等四科、四十九級分，中字輩也需要四十七級分。

一類組方面，劉駿豪表示，隨著醫學系篩選社會科的情況增加，今年考社會科、數學Ｂ的人數比去年多，雖然許多高分考生不是來搶文組志願，但是也會影響文組科系的通過門檻。在今年數Ｂ變難、頂標下降的情況之下，建議文組學生在估計採計數Ｂ的校系門檻時，都可以往下估一到兩級分。

得勝者文教估計，今年台大財金系，國文、數Ａ、英文等三科的門檻為四十二級分，台大國企系，採計國文、英文、數Ａ、社會等四科，門檻為五十五級分，台大法律系分數最高的財法組，門檻則為國文、英文、數Ｂ、社會等四科、五十七級分。

劉駿豪表示，考生在預估分數門檻時，可參考大考中心提供的單科累積人數與組合累積人數資料。以採計英文、數Ａ、自然等三科的台大心理系為例，過去兩年門檻都是四十一級分，表示科系分數穩定，三科今年的組合累積人數也相近，可以估計今年也差不多是四十一級分。

至於學生如何選填六個志願？劉駿豪表示，「進攻科系」就是「真的想念、但不一定能篩過」的校系，有時若遇到分數突然下降，像是台大生傳系，去年國文、英文、數Ａ、社會等四科門檻，從五十三級分，掉到四十四級分。這種科系要填幾個志願，見仁見智，有人會填兩個、有人會填四個。

劉駿豪表示，至於「落點科系」就是評估每一個篩選項目，包括超篩都可以通過的科系，大約填兩個；「安全科系」就算該系分數彈升也可以通過。