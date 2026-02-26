聽新聞
一家4兄妹都「滿分」 牛淳賦學測獲75級分

聯合報／ 記者胡蓬生朱冠諭趙容萱／連線報導
苗栗縣立三義高中學生牛淳賦（中）學測拿到七十五級滿分。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中學生牛淳賦（中）學測拿到七十五級滿分。圖／三義高中提供

大學學測昨天公布成績，不少學校都有破校史紀錄的好表現。苗栗縣立三義高中學生牛淳賦報考五科拿到七十五級分滿級分，牛家四兄妹都曾拿下國中會考、大學學測滿分，傳為佳話。台中市明道中學高中部有兩人勇奪六科九十級分滿級分，同樣刷新校史紀錄。

桃園市滿級分六十級分共十人，分別來自武陵高中八人、復旦高中及新興高中各一人。新興高中外籍生Ramita Bera雖沒考到滿級分，但她是在台灣長大的印度孩子，父母完全不會說中文，她感謝師長耐心引導她跨越語言障礙，自己從零開始考出五十五級分佳績，之後盼能進入醫學系就讀。

苗栗縣立三義高中則有牛家四兄妹寫下紀錄，校長李萬源說，牛家大哥牛淳安、二哥牛淳權、三哥牛淳賦、小妹牛淳箴都讀大南國小、大湖國中及三義高中；牛淳安、牛淳權先前都以學測優異成績進入政治大學就讀，兩人大學畢業後考取外交人員，目前分別派駐在歐洲 、澳洲。

今年就讀高三的牛淳賦三年前就是國中會考榜首，高中三年學習態度自律踏實、皆為年級第一名，如今報考學測五科拿下七十五級分佳績，目前以台大財務金融學系為第一志願。

至於牛家小妹牛淳箴也是前年國中會考榜首，現讀高二，與三哥都有參與三義高中與縣立大同高中策略聯盟推行「雙聯制」接受國外高中視訊課程，明年學測表現備受期待。台中明道中學高中部有兩人拿下六科九十級分滿級分，還有廿九人逆勢突圍，在今年堪稱「魔王考題」的數Ａ拿到滿級分，展現實力。校長陳炤華表示，隨著大學多元入學制度發展，滿級分不再只有單一標準，學生能依據自身興趣與優勢，走出最適合自己的升學路徑。

