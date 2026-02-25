快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

宜蘭私立慧燈中學學測7名學生達50級分以上 74人次各科頂標表現亮眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣私立慧燈中學學測成績亮眼，7名學生的四科總分達50級分以上，74人次的學生在各考科成績達到頂標。圖／慧燈中學提供
宜蘭縣私立慧燈中學學測成績亮眼，7名學生的四科總分達50級分以上，74人次的學生在各考科成績達到頂標。圖／慧燈中學提供

宜蘭縣私立慧燈中學今年的學測成績表現亮眼，共有7名學生的四科總分達50級分以上，74人次的學生在各考科成績達到頂標，展現深厚的教學實力與適性揚才的辦學成果。

慧燈中學表示，這次高分群學生的表現均衡，學生對未來志向明確，醫學、理工與法律等科系了成熱門目標，四科總分達50級分以上的優秀學生包括：

楊子謙奪下數學B、自然雙科滿級分，目標直指醫學系或電機系，展現跨領域的頂尖實力，表現最優；黃久哲國文科滿級分，目標鎖定國立成功大學資訊工程系；徐暄筑目標朝向台北醫學大學醫學系邁進；潘冠君志向明確，以醫學院第三類組為首選；林芷葳專注商管領域，目標國立中央大學資訊管理系。

許恩傑的數理實力紮實，目標國立成功大學第二類組；黃品睿擁有社會關懷與論理能力，目標鎖定法律系；此外，馬若宸在英文考科中脫穎而出，勇奪英文滿級分，為前進頂尖校系打下堅實的基礎。

慧燈學生在各科頂標的人數表現亮眼，全校共計74人次達各考科達頂標，分別是國文17人、英文11人、數A7人、數B20人、自然6人、社會13人；其中數B的高達標人數，顯示校方在因材施教與考題趨勢掌握的精確度。

校長游文聰表示，慧燈致力營造優質的住宿與學習環境，讓學生能省去通勤奔波，專注於學業與人格成長，這不只是學生的努力，更是全體教師團隊日以繼夜輔導、陪伴的果實，慧燈重視多元適性、成就每位孩子，接下來將持續強化面試與輔導資源，支持孩子在繁星申請入學階段錄取理想的志願。

醫學院 滿級分 申請入學 繁星 學測

延伸閱讀

嘉義高中學測1人奪滿級分 50級分以上破百人展現卓越教學成果

學測放榜！明道中學雙狀元奪90滿級分破紀錄 數A魔王考題29人征服

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

學測前還打棒球 不想擠醫學系他們仍進高分群想當藥師心理師

相關新聞

4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

115升大學學測今天公布成績與相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，連...

長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並...

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測60級滿級分是宜蘭高中數理資優班陳繹安，3年前他捨棄就讀師大附中，進入宜中校園快樂學習，...

桃園學測滿級分10人 印度裔考生從零學中文考出55級分

115年大學學測成績今天揭曉，桃園市滿級分60級分共10人，分別來自武陵高中8人、復旦高中及新興高中各1人。新興高中外籍...

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

大學學科能力測驗成績公布，嘉義市興華中學表現亮眼，達國立大學、國立科技大學錄取標準學生比例達50%，有29名學生達到一流...

宜蘭私立慧燈中學學測7名學生達50級分以上 74人次各科頂標表現亮眼

宜蘭縣私立慧燈中學今年的學測成績表現亮眼，共有7名學生的四科總分達50級分以上，74人次的學生在各考科成績達到頂標，展現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。