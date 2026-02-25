宜蘭私立慧燈中學學測7名學生達50級分以上 74人次各科頂標表現亮眼

宜蘭縣私立慧燈中學今年的學測成績表現亮眼，共有7名學生的四科總分達50級分以上，74人次的學生在各考科成績達到頂標，展現深厚的教學實力與適性揚才的辦學成果。

慧燈中學表示，這次高分群學生的表現均衡，學生對未來志向明確，醫學、理工與法律等科系了成熱門目標，四科總分達50級分以上的優秀學生包括：

楊子謙奪下數學B、自然雙科滿級分，目標直指醫學系或電機系，展現跨領域的頂尖實力，表現最優；黃久哲國文科滿級分，目標鎖定國立成功大學資訊工程系；徐暄筑目標朝向台北醫學大學醫學系邁進；潘冠君志向明確，以醫學院第三類組為首選；林芷葳專注商管領域，目標國立中央大學資訊管理系。

許恩傑的數理實力紮實，目標國立成功大學第二類組；黃品睿擁有社會關懷與論理能力，目標鎖定法律系；此外，馬若宸在英文考科中脫穎而出，勇奪英文滿級分，為前進頂尖校系打下堅實的基礎。

慧燈學生在各科頂標的人數表現亮眼，全校共計74人次達各考科達頂標，分別是國文17人、英文11人、數A7人、數B20人、自然6人、社會13人；其中數B的高達標人數，顯示校方在因材施教與考題趨勢掌握的精確度。

校長游文聰表示，慧燈致力營造優質的住宿與學習環境，讓學生能省去通勤奔波，專注於學業與人格成長，這不只是學生的努力，更是全體教師團隊日以繼夜輔導、陪伴的果實，慧燈重視多元適性、成就每位孩子，接下來將持續強化面試與輔導資源，支持孩子在繁星與申請入學階段錄取理想的志願。