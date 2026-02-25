快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多。記者陳正興／攝影
近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多。記者陳正興／攝影

115升大學學測今天公布成績與相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，連三年顯著增加；又即便學測已改為「選考制」，但仍有46.09%考生六科全考。教育團體談到，頂尖大學對學測考科的參採，引導了學生必須盡量多考且樣樣要好，但如此則回歸了以往一直欲破除的「考科競賽」思維，也違背了適性選才的初衷。

大考中心也統計，115學年學測考生選考科目數最多者仍為6科，百分比46.09%，且近三年逐年增加；其次為選考5科，百分比24.76%；再其次為選考4科，百分比24.46%

又隨成績公布，部分高中仍強調學校學生考出6科滿級90級分，或5科75級分。但依據現行考招規定，一個大學學系至多只能參採4科。

全國教師工會總聯合會高中職主委巫彰玫談到，部分前端國立大學科系近年都採混合採計，如商學院科系參採數Ａ、醫學系採社會，學生只能多考求自保，以利科系選擇。大學科系在規則中玩出了一套混流參採的方法，且都有一套說詞，如「醫學生也要有人社素養」，但依此邏輯，難道人文社科學生不需要自然學科知識？

巫彰玫指出，大學端其實技術性要求學生各科樣樣好，概念也回歸到最初的考科競賽，但迫使學生考全科、樣樣好，又豈不是違背了適才適性的初衷。

巫彰玫談到，問題在於大學端未落實招生專業化，只將考試當篩選工具，而未把適性選才當要務。教育部應明確表態，如大學科系要混合採計，應僅限採計三科，而非名義上讓大學採計四科，實際上卻迫使學生讀六科。

升學輔導大學問執行長魏佳卉也談到，社會大環境也不停暗示學生要往理工、ＡＩ發展，高中生若能力尚可，家長甚至學校也鼓勵學生多多報考，甚至最好數Ａ、數Ｂ都考。整個社會都很焦慮，高中生只是焦慮的第一線承接者。

科系 學測 醫學

延伸閱讀

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

學測放榜 竹市市立高中42人次單科滿級分

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

不是明星高中也能拚頂標 國立中興高中學測高分群成績亮眼

相關新聞

4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

115升大學學測今天公布成績與相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，連...

長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並...

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測60級滿級分是宜蘭高中數理資優班陳繹安，3年前他捨棄就讀師大附中，進入宜中校園快樂學習，...

桃園學測滿級分10人 印度裔考生從零學中文考出55級分

115年大學學測成績今天揭曉，桃園市滿級分60級分共10人，分別來自武陵高中8人、復旦高中及新興高中各1人。新興高中外籍...

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

大學學科能力測驗成績公布，嘉義市興華中學表現亮眼，達國立大學、國立科技大學錄取標準學生比例達50%，有29名學生達到一流...

書讀好絕對沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」陷迷茫：說不清楚的挫敗感

115學測於今（25）日正式放榜，無數考生正緊盯成績單，試圖在分數中拼湊未來的輪廓。在台灣「唯有讀書高」的傳統氛圍下，考上頂大、進入科技業，彷彿是通往成功的唯一公式…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。