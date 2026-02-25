4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

115升大學學測今天公布成績與相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，連三年顯著增加；又即便學測已改為「選考制」，但仍有46.09%考生六科全考。教育團體談到，頂尖大學對學測考科的參採，引導了學生必須盡量多考且樣樣要好，但如此則回歸了以往一直欲破除的「考科競賽」思維，也違背了適性選才的初衷。

大考中心也統計，115學年學測考生選考科目數最多者仍為6科，百分比46.09%，且近三年逐年增加；其次為選考5科，百分比24.76%；再其次為選考4科，百分比24.46%

又隨成績公布，部分高中仍強調學校學生考出6科滿級90級分，或5科75級分。但依據現行考招規定，一個大學學系至多只能參採4科。

全國教師工會總聯合會高中職主委巫彰玫談到，部分前端國立大學科系近年都採混合採計，如商學院科系參採數Ａ、醫學系採社會，學生只能多考求自保，以利科系選擇。大學科系在規則中玩出了一套混流參採的方法，且都有一套說詞，如「醫學生也要有人社素養」，但依此邏輯，難道人文社科學生不需要自然學科知識？

巫彰玫指出，大學端其實技術性要求學生各科樣樣好，概念也回歸到最初的考科競賽，但迫使學生考全科、樣樣好，又豈不是違背了適才適性的初衷。

巫彰玫談到，問題在於大學端未落實招生專業化，只將考試當篩選工具，而未把適性選才當要務。教育部應明確表態，如大學科系要混合採計，應僅限採計三科，而非名義上讓大學採計四科，實際上卻迫使學生讀六科。

升學輔導大學問執行長魏佳卉也談到，社會大環境也不停暗示學生要往理工、ＡＩ發展，高中生若能力尚可，家長甚至學校也鼓勵學生多多報考，甚至最好數Ａ、數Ｂ都考。整個社會都很焦慮，高中生只是焦慮的第一線承接者。