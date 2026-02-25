快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

聯合報／ 教育事業部
黎明中學115年大學學測大放異彩。左起教務主任魏溏月、導師黃惠章、89級分戴貝臻、校長林咸煜。圖／黎明中學提供
黎明中學115年大學學測大放異彩。左起教務主任魏溏月、導師黃惠章、89級分戴貝臻、校長林咸煜。圖／黎明中學提供

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並非僅是天賦，而是長年與疾病共處、堅持與自律的奮鬥歷程。

戴貝臻自國中起因自體免疫疾病，在季節交替或過度疲勞時，常出現關節炎與虹彩炎等症狀。發病時身體僵硬不適，甚至視線模糊。但她並未因此停下腳步，而是學會與身體對話、調整作息，在逆境中穩定前行。

戴貝臻從高二便訂定長期讀書規劃，不依賴補習，而是依自己的節奏穩扎穩打。針對自然科與數學科，她分享關鍵在於「找出觀念漏洞」，錯題檢討不只是抄寫答案，而是重新回到課本與基礎概念，理解原理後再重新計算，確保真正內化。

在國文科的準備上，戴貝臻堅持每周至少寫一篇作文，訓練思辨與表達能力；對於15篇核心古文更是反覆熟讀，累積語感。面對健康狀況的起伏，她學會調整節奏；而穩定與規律的讀書計畫，則是面對考試壓力的最佳利器。

黎明中學校長林咸煜表示，教育不只是讓學生考得好，而是讓孩子在困難中仍能站穩腳步。戴貝臻用行動證明，自律比天賦重要，堅持比速度關鍵。同時，他也感謝黎明團隊的陪伴、引導，為學生打造穩定而有溫度的學習環境。每一份成果的背後，都是團隊長期投入與共同努力的累積。

林咸煜勉勵學生，分數終會被超越，但在逆境中培養出的品格與毅力，將成為一生最珍貴的資產。期許所有黎明學子，都能找到自己的節奏，讓努力成為習慣，讓堅持成為力量。

黎明中學115年大學學測成績大放異彩。圖／黎明中學提供
黎明中學115年大學學測成績大放異彩。圖／黎明中學提供

努力 自律 團隊

延伸閱讀

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安是宜蘭縣唯一學測滿級分

學測放榜 竹市市立高中42人次單科滿級分

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

不是明星高中也能拚頂標 國立中興高中學測高分群成績亮眼

相關新聞

4成6考生報考學測全科 教團評：考科競賽思維已背離適性選才

115升大學學測今天公布成績與相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，連...

長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並...

3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分

大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測60級滿級分是宜蘭高中數理資優班陳繹安，3年前他捨棄就讀師大附中，進入宜中校園快樂學習，...

桃園學測滿級分10人 印度裔考生從零學中文考出55級分

115年大學學測成績今天揭曉，桃園市滿級分60級分共10人，分別來自武陵高中8人、復旦高中及新興高中各1人。新興高中外籍...

嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

大學學科能力測驗成績公布，嘉義市興華中學表現亮眼，達國立大學、國立科技大學錄取標準學生比例達50%，有29名學生達到一流...

書讀好絕對沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」陷迷茫：說不清楚的挫敗感

115學測於今（25）日正式放榜，無數考生正緊盯成績單，試圖在分數中拼湊未來的輪廓。在台灣「唯有讀書高」的傳統氛圍下，考上頂大、進入科技業，彷彿是通往成功的唯一公式…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。