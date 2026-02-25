長年與病共處展現韌性 台南黎明中學戴貝臻學測六科89級分

115年大學學科能力測驗成績公布，台南市黎明中學表現優異，其中戴貝臻以六科89級分脫穎而出。然而，這亮眼成績單的背後，並非僅是天賦，而是長年與疾病共處、堅持與自律的奮鬥歷程。

戴貝臻自國中起因自體免疫疾病，在季節交替或過度疲勞時，常出現關節炎與虹彩炎等症狀。發病時身體僵硬不適，甚至視線模糊。但她並未因此停下腳步，而是學會與身體對話、調整作息，在逆境中穩定前行。

戴貝臻從高二便訂定長期讀書規劃，不依賴補習，而是依自己的節奏穩扎穩打。針對自然科與數學科，她分享關鍵在於「找出觀念漏洞」，錯題檢討不只是抄寫答案，而是重新回到課本與基礎概念，理解原理後再重新計算，確保真正內化。

在國文科的準備上，戴貝臻堅持每周至少寫一篇作文，訓練思辨與表達能力；對於15篇核心古文更是反覆熟讀，累積語感。面對健康狀況的起伏，她學會調整節奏；而穩定與規律的讀書計畫，則是面對考試壓力的最佳利器。

黎明中學校長林咸煜表示，教育不只是讓學生考得好，而是讓孩子在困難中仍能站穩腳步。戴貝臻用行動證明，自律比天賦重要，堅持比速度關鍵。同時，他也感謝黎明團隊的陪伴、引導，為學生打造穩定而有溫度的學習環境。每一份成果的背後，都是團隊長期投入與共同努力的累積。

林咸煜勉勵學生，分數終會被超越，但在逆境中培養出的品格與毅力，將成為一生最珍貴的資產。期許所有黎明學子，都能找到自己的節奏，讓努力成為習慣，讓堅持成為力量。 黎明中學115年大學學測成績大放異彩。圖／黎明中學提供