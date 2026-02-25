3年前捨棄師大附中就讀宜蘭高中 陳繹安宜蘭縣唯一學測滿級分
大學學測成績今公布，宜蘭唯一學測60級滿級分是宜蘭高中數理資優班陳繹安，3年前他捨棄就讀師大附中，進入宜中校園快樂學習，未來想念台大藥學系，與他同班的任翊銘學測59級分，規律作息從不熬夜，也沒有補習，大學以電機或中醫為目標；另外羅東高中有2位學生59級分，蘭陽女中最高是57級分。
宜蘭高中的陳繹安與任翊銘在國中畢業後都有考上師大附中科學班，後來就近選擇就讀宜中數理資優班，生活方便有人照顧，也不必兩地通勤浪費時間，加上多元入學管道及繁星比序更具優勢。
陳繹安的父母及爺爺都是數學老師，舅舅、舅媽分別是醫師、藥師，他對自己要求甚高，主動學習，師長引導探索多元興趣與成長。他說，自己的學測成績雖足以錄取醫學系，但高一參加陽明交通大學人才培育計畫，接觸到中西藥理課程產生興趣，未來希望進入台大藥學系。
英文差了一級未達滿級分，考59級分的任翊銘說，自己每晚10點半睡到隔天早上6點半，自律且規律作息，在學校儘量能讀多少是多少，對自己沒有太大學業要求，平常心也沒有補習，尤其他可以把娛樂與讀書時間分得很開，念書時可以特別認真，未來以電機或中醫為目標。
宜中數理資優班的林靜綺考57級分，她經常參加校外活動，還舉辦許多大型活動如Ted演講、營隊、也參加英語辯論、學科賽、科展等，高中生活多采多姿，未來希望念牙醫系；54級分的楊明哲家住鐵道附近，是個「鐵道迷」，平常除了念書，還要幫家裡工作，由於宜蘭對外交通不便，他希望就讀運輸管理科系，一圓鐵道夢。
校長洪光賢說，宜中學測成績大放異彩，數理資優班更連續3年拿下宜蘭唯一60級分學校，感謝師長及學生努力，後續會輔導每位學生進行「繁星推薦」與「個人申請」志願填寫，協助孩子們進入理想校系。
另外羅東高中科學實驗班陳奕丞數A自然等四科59級分、數B自然等四科59級分，是該校自然組榜首，數理資優班林沅鋒社會等四科59級分，是該校社會組榜首；蘭陽女中數理實驗班邱瑋琁考出57級分，四科都超越全國頂標，同為數理實驗班的李天晴也考出四科56級，總計蘭女四科50級分以上人數達18人，創歷年新高。
