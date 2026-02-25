快訊

學測成績公布 馬公高中3人達3科滿級分

中央社／ 澎湖縣25日電

國立馬公高中今年學測成績公布，225名考生中各科滿級分表現有18人次，其中3科滿級分者3人。

馬公高中校長石仲哲表示，今年學測試題整體難度較往年提升，部分科目五標下修，但應屆畢業生沉著應試、穩定發揮，展現實力脫穎而出，更顯成績可貴。

馬公高中指出，今年各科滿級分人次分別為：國文科1人、英文科5人、數學A科2人、數學B科3人、社會科4人、自然科3人。個人表現方面，達3科滿級分者3人、2科滿級分1人、1科滿級分7人；總級分超過50級分者共17人次，整體成績表現優異。

石仲哲表示，學測成績只是人生旅程中的一個階段，考生接下來仍需審慎規劃未來進路，積極準備第二階段大學甄選，完整呈現個人學習歷程與多元能力，為夢想持續前行。

滿級分 馬公 學測

