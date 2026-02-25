學測放榜 竹市市立高中42人次單科滿級分

115學年度大學學測成績於今放榜，新竹市市立高中學生單科滿級分達42人次，國文、英文、數學B、社會四科最高總級分為57級分。市府指出，考生可至大考中心網站「115學科能力測驗試務專區」查詢成績，亦可於2月26日起至3月4日止申請成績複查，且考生須於期限內完成申請手續及繳費，逾期不予受理。

教育處長林立生分享，此次學測建功高中表現亮眼，單科滿級分達37人次，最高分57級分的學生林柏睿英文、社會科滿級分。林在學測前兩百天起以扎實準備穩住實力，順利拿下社會滿級分；56級分的學生彭苡榛三年來在老師細心陪伴與溫暖指導下，在關鍵時刻展現成果。

此外，建功高中外籍學生馬安雅（波蘭人）英文達頂標，數學與自然科皆達均標，展現優異的語文實力與穩固的理科基礎。令人敬佩的是，馬安雅初到建功高中時幾乎完全不會中文，面對全中文課程與大量閱讀一度十分吃力，卻從基礎一步步扎根，克服語言與文化的挑戰，三年後勇敢迎戰學測並取得亮眼成績，也展現校方多元文化融合與學習環境的具體成效。

教育處說明，本屆建功高中各科頂標人數比例接近30％，整體與全國水準相當，英文科與社會科頂標更明顯高於全國，展現穩定且具競爭力的優勢，更顯示學校長期深耕基礎能力、強化閱讀理解與跨域整合的教學成果。

教育處指出，香山高中今年學測再度交出亮眼成績。雖普通科僅四個班級，應考生中仍有35人次任四科達40級分以上。學生劉豫瑄國文科獲滿級分且各科均達頂標；學生楊家瑀、王品棋、魏欣如、高宓棠等任四科多達前標，更有同學已申請錄取國外大學。

成德高中單科達頂標共78人次（國文26人、英文19人、數學A 6人、數學B 12人、社會13人及自然2人）。兩位學生劉瑀彤、林佑安任四科達50級分以上；學生甘凱雯及施正祥英文科滿級分；同學施妤璇及彭琪達社會科滿級分，展現穩健實力。學生危宇澤從國中轉入成德，高中直升普通班就讀，熱愛體育屢創佳績，課業亦穩健並獲總統教育獎肯定，已透過特殊選才取得清華大學與陽明交通大學入學資格，展現成德學子多元優異風貌。

教育處提醒，115學年度繁星推薦招生計畫中，共有64所大學校院、1664個校系參與，提供1萬5554個招生名額。期許竹市學子能善用各項申學管道，把握機會勇敢實現自我，並找到屬於自己的發光舞台。 竹市成德高中校長頒發滿級分獎勵金 (左至右為學生施正祥、彭琪達、校長沈永昆、學生甘凱雯、施妤璇)。圖／新竹市府提供 竹市建功高中50級分以上及單科滿級分的學生合影。圖／新竹市府提供