桃園學測滿級分10人 印度裔考生從零學中文考出55級分

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
115年大學學測成績今揭曉，桃園市新興高中師長與學測60級分、59級分同學合影。圖／校方提供
115年大學學測成績今天揭曉，桃園滿級分60級分共10人，分別來自武陵高中8人、復旦高中及新興高中各1人。新興高中外籍生Ramita Bera雖沒考到滿級分，但她是在台灣長大的印度孩子，父母完全不會說中文，她從零開始仍考出55級分佳績，之後也盼能進入醫學系就讀。

桃園市教育局統計，全市40級分以上共計6886人次。從整體分布來看，40至44級分有3004人次最多，45至49級分2278人次，50至54級分1252人次，55至59級分342人次，多數考生集中在中段分數區間。由於今年考生可自由選考6科，選考組合不同，各校統計為組合總人次而非人數。

新興高中今年除滿級分1人外，另有59級分4人。考出60滿級分的張旅表示，考前壓力極大，多次模擬考未達預期標準，後來透過自我省思與老師協助，按部就班寫模擬卷、整理錯題、釐清模糊觀念，終於如願拿下滿級分。她特別感謝母親每天準備三餐、接納她每次情緒潰堤的瞬間，建議學弟妹面對考試要相信自己、找到紓壓方式。

Ramita Bera則自國中起就讀新興高中，直升高中部共6年。她說6年來最深刻的感受是「包容」，學校與師長從未將她視為外人，耐心引導她跨越語言障礙，讓她能自信地用中文學習。她說台灣是她的家，新興高中則是栽培她、見證她蛻變的地方。

另外4名考出59級分的學生分別是陳拓吾、張宇豪、林旻萱及余姸蓉。其中，林旻萱與余姸蓉是真正的「12年一貫」，從國小、國中到高中都在新興就讀。張宇豪未來想讀法律系，希望學有所成後能成為弱勢族群的靠山。談到紓壓方式，陳拓吾喜歡聽音樂、獨自旅行，林旻萱則偏好桌遊及密室逃脫。

滿級分 桃園

