嘉市興華中學學測傳捷報 5成學生達國立大學錄取標準

大學學科能力測驗成績公布，嘉義市興華中學表現亮眼，達國立大學、國立科技大學錄取標準學生比例達50%，有29名學生達到一流國立大學、國立科技大學及警察大學錄取標準，占全體考生33%。

校方表示，優異成績來自學生長期穩定努力與教師團隊細緻指導，學校透過完善升學輔導與精準趨勢分析，協助學生強化應考能力。

興華中學在本屆學測各科滿級分名單表現突出，國文科有鄭宥源、李嶽淵；英文科為林宥辰、駱宥辰；數學科與自然科則由郭家勝包辦雙滿級分。除了學測成績優異，特殊選才管道同樣成果豐碩。

學生林育辰憑藉長期投入昆蟲與生態研究的紮實基礎，不僅主動辦理講座、投稿期刊，更在面試中展現成熟思辨能力，成功錄取台灣大學、中興大學及嘉義大學三校正取一。

另名學生包渼美則因成長於餐飲家庭，體認資訊管理對營運的重要，在校期間積極修習C語言並自學Python、C++，取得APCS及多張資訊證照，順利錄取台東大學。

興華中學長期秉持適性揚才理念，除重視學科競爭力，更強調自主學習與跨域探究。這次不論在學測總體表現或特殊選才的成果，均展現學校深耕全人教育與資訊素養的教學成效，未來將持續精進教學品質，陪伴學子勇敢逐夢。 左起興華中學校長張家碩與滿級分學生郭家勝、駱宥辰、林宥辰、李嶽淵、鄭宥源合影。圖／興華中學提供