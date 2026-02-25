書讀好絕對沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」陷迷茫：說不清楚的挫敗感

115學測於今（25）日正式放榜，無數考生正緊盯成績單，試圖在分數中拼湊未來的輪廓。在台灣「唯有讀書高」的傳統氛圍下，考上頂大、進入科技業，彷彿是通往成功的唯一公式。然而，一位畢業於交大的「過來人」卻在 Dcard發文感嘆，自己戰戰兢兢走了二十幾年「正確的路」，這份標準答案卻在路口等紅燈時，被一聲賓士引擎聲徹底震碎。

一位就讀交大的網友在Dcard抒發心情，自居「從小就是乖乖牌」的原PO，感嘆自己的人生彷彿被設定好公式，以為只要在下一個階段「更上層樓」，人生就能換來期待已久的寬裕：國小拚國中、國中拚高中、高中拚名門大學。大學畢業後，他如願進入科技業，領著一份讓父母有交代、旁人稱羨的薪水，原以為終於走到可以「喘口氣」的終點。然而，這份平靜卻在幾周前的一個路口被破壞。

原PO回憶，當時他正開著TOYOTA Altis等紅燈，旁邊駛來一台賓士GLC300，車窗搖下，裡面坐著20歲出頭的年輕男子，頭髮染得誇張、脖子上掛著粗鍊，神情慵懶得像是這個世界與他無關，「副駕還載了個低胸濃妝的妹子」。綠燈亮起後，賓士引擎低沉地轟了一聲，消失在車流，原PO則愣在原地。

「怎麼在那個當下，心裡還是升起了一種說不清楚的挫敗感？」他指出，自己並未羨慕那樣的生活，理智上也清楚兩人的人生道路截然不同。然而，回首這二十幾年來，自己始終戰戰兢兢、循規蹈矩，每一步都踏在社會認可的「正確路線」上，不敢有半點踰矩。這種突如其來的虛無，讓他不禁發問：「不知道有沒有人偶爾也會這樣，被路上某個很隨機的畫面突然戳到，然後在心裡悶了好一陣子」。

貼文曝光後不少網友湧入，部分網友語氣犀利，質疑原PO的價值觀，「一台GLC300加個染髮屁孩跟低胸妹，你就開始質疑自己二十幾年的努力？你的自信是紙糊的嗎？被一聲引擎聲就震碎」、「你的人生價值就建立在一台車和一個女的身上嗎？如果不是，就不用去管你看到的這些；如果是，那現在就去追求你想要的，不要捨不得手上的又羨慕別人擁有的」。

不過，也有許多溫暖的聲音提醒原PO轉換視角，「人都是羨慕自己沒有的，重點是要建立自評系統，以及知足。是羨慕車，副駕，還是他的人生？不同的選擇，沒什麼好羨慕的，只是走了不同的路」、「我覺得你需要認識自己，知道自己真正想要的是什麼、了解自己的能力特長、知道自己在這個世界上的定位跟前進的方向，不要這麼容易就迷失，朝著這條道路前進，遇到錯的就修正」。

在眾人議論人生選擇的同時，一批學子正準備踏入這場競爭，原PO的告白或許給了考生另一層思考。得勝者文教根據大考中心公布的數據，預估今年頂尖校系門檻依然極高，台大醫學系、陽明交大醫學系及台大牙醫系，皆需達到59級分才有機會錄取。

針對志願選填，升學輔導專家劉駿豪建議考生應將6個志願合理分層，除了填寫能穩定通過的「落點科系」與「安全科系」外，也可配置「進攻科系」博取分數波動的機會，如去年台大生傳系就曾出現分數大幅掉落的現象。