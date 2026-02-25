不是明星高中也能拚頂標 國立中興高中學測高分群成績亮眼

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
大學學測成績公佈，國立中興高中學生展現優異實力。圖／讀者提供
學測成績公布，國立中興高中展現優異實力。數資班陳姵禎、林子筠以自然組四科總級分54級分名列前茅，陳姵禎國文科滿級分，林子筠英文滿級分，成為全校焦點。姵禎活躍於語文競賽，獲獎無數；林子筠則積極參加科展與小論文研究，累積研究能力，兩人均說，三年的努力與師長陪伴是成績背後的重要推手。

本次學測中，中興高中360名考生中共有五名學生總級分達50級分以上。數資班的詹梁宏以51級分表現亮眼，自小在自由開放的家庭氛圍中成長，對數理充滿熱情；語資班黃恩臨則以社會組四科53級分脫穎而出，社會科滿級分，她選擇中興高中，享受與同學一同學習的氛圍。普通班的王威皓也以51級分加上英文科滿級分，成為社會組黑馬。

中興高中學測表現穩定成長。四科總級分達45級分以上的學生有45人，達頂標及前標的學生合計81人，占全校考生23%，超過八成學生達均標，可望選填理想校系。各科達頂標人數為：國文57人、英文11人、數A6人、數B21人、社會44人、自然9人。滿級分學生共9人，其中國文3人、英文2人、社會5人。

高分學生皆展現多元發展。陳姵禎除學業優異，曾獲全國語文作文特優及英文單字大賽佳作；詹梁宏參加教育部資優夏令營及化學、數理競賽均獲佳作，培養解題耐心與自主學習能力；普通班學生王威皓與簡晨芸則透過自律與導師輔導，克服高中階段的學習挑戰，展現不同背景學生也能脫穎而出的實力。

農曆年前，中興高中已有13名學生透過特殊選才錄取中興大學、中正大學、中山大學、臺灣海洋大學、暨南國際大學及中山醫學大學等校系共23個名額。學校接下來將持續辦理繁星推薦及申請入學輔導講座、模擬選填與升學諮詢，協助高三學生依興趣與專長選填理想校系。

中興高中表示，學測高分學生不僅學業表現優異，也積極參與競賽與課外活動，展現多元能力。校方強調，教師個別輔導、家庭支持與自律學習三者缺一不可，將持續提供完善升學輔導，期望學生未來能持續在頂尖大學展現實力。

國立中興高中學測成績表現亮眼。圖／讀者提供
