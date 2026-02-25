快訊

嘉義高中學測1人奪滿級分 50級分以上破百人展現卓越教學成果

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中學測表現亮眼，家長會長蔡坤霖（左一）頒發成績優異學生獎勵金，前排右三為校長陳元泰。圖／嘉義高中提供
嘉義高中學測表現亮眼，家長會長蔡坤霖（左一）頒發成績優異學生獎勵金，前排右三為校長陳元泰。圖／嘉義高中提供

大學入學考試學科能力測驗成績今天公布，嘉義高中再次展現卓越實力；除先前已有學生透過特殊選才、希望入學錄取台大、成大電機系等頂尖校系外，本次學測642名考生中，學生林筠融更奪下「國英數A自」60級分滿級分，預估約有37人可達醫牙學系錄取標準。

嘉義高中表示，今年校內自然類群與社會類群表現優異，總級分達全國頂標人數共184人，約占報考人數三成。 其中「國英數A自」四科達50級分以上者破百人，每5名考生就有1人達到台清陽交成等頂尖大學申請標準；「國英數B社」四科達全國頂標以上則有84人。 各科表現以英文36人滿級分最多，其次為自然24人、數A 22人。

校長陳元泰表示，今年高分群表現亮眼，尤其在科技產業人才需求帶動下，學生選擇電資相關系所人數呈倍數成長。雖然學生入學時會考成績不一定全為5A，但在教師指導與學生自我砥礪下，普通班自然組與社會組皆有學生取得55、56級分佳績，成功翻轉起點。

為肯定學生表現，家長會長蔡坤霖今天親自頒發獎勵金，勉勵學生穩健前行。學校也自開學首周起，展開志願選填、書審資料指導及面試培訓等輔導措施，協助學生錄取理想科系。

嘉義高中學測高分群亮眼，5人就有1人達台清陽交成申請標準。圖／嘉義高中提供
嘉義高中學測高分群亮眼，5人就有1人達台清陽交成申請標準。圖／嘉義高中提供

數A 滿級分 嘉義

相關新聞

虎尾高中44人衝破50級分 狀元蔡念哲靠這招紓解考試壓力

大學學測成績公布，雲林縣虎尾高中學生蔡念哲與吳秉承皆拿到4科60級分滿級分，其中蔡念哲5科達75級分，他分享面對壓力時會...

學測放榜！明道中學雙狀元奪90滿級分破紀錄 數A魔王考題29人征服

大學學測今放榜，明道中學高中部傳捷報，今年不僅誕生2名勇奪「國、英、數A、數B、自、社」六科90滿級分的全國狀元，刷新校...

台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人

115學年大學學測今天公布成績，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、23人4科達滿級分60級分。校方指出，台大醫學系1...

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

太牛了！大學學測今天公布成績，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦報考五科，拿到75分的滿級分表現，創下三義高中設校以來的最佳...

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級...

學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分

大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大...

