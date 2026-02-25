嘉義高中學測1人奪滿級分 50級分以上破百人展現卓越教學成果

大學入學考試學科能力測驗成績今天公布，嘉義高中再次展現卓越實力；除先前已有學生透過特殊選才、希望入學錄取台大、成大電機系等頂尖校系外，本次學測642名考生中，學生林筠融更奪下「國英數A自」60級分滿級分，預估約有37人可達醫牙學系錄取標準。

嘉義高中表示，今年校內自然類群與社會類群表現優異，總級分達全國頂標人數共184人，約占報考人數三成。 其中「國英數A自」四科達50級分以上者破百人，每5名考生就有1人達到台清陽交成等頂尖大學申請標準；「國英數B社」四科達全國頂標以上則有84人。 各科表現以英文36人滿級分最多，其次為自然24人、數A 22人。

校長陳元泰表示，今年高分群表現亮眼，尤其在科技產業人才需求帶動下，學生選擇電資相關系所人數呈倍數成長。雖然學生入學時會考成績不一定全為5A，但在教師指導與學生自我砥礪下，普通班自然組與社會組皆有學生取得55、56級分佳績，成功翻轉起點。

為肯定學生表現，家長會長蔡坤霖今天親自頒發獎勵金，勉勵學生穩健前行。學校也自開學首周起，展開志願選填、書審資料指導及面試培訓等輔導措施，協助學生錄取理想科系。 嘉義高中學測高分群亮眼，5人就有1人達台清陽交成申請標準。圖／嘉義高中提供