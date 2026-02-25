虎尾高中44人衝破50級分 狀元蔡念哲靠這招紓解考試壓力

大學學測成績公布，雲林縣虎尾高中學生蔡念哲與吳秉承皆拿到4科60級分滿級分，其中蔡念哲5科達75級分，他分享面對壓力時會與家人聊天，重新整理思緒，吳秉承則在考前大量刷題，逐步建立信心。

蔡念哲表示，備考期間始終提醒自己「堅持到底」，壓力來臨時會與家人談心、整理思緒再出發。吳秉承則說，成績比預期更好，心情格外振奮，考前他大量刷題、反覆演練，強化觀念與解題速度，逐步建立信心。

校方表示，這群學生平時熱愛棒球，課業壓力大時，便相約到操場揮棒、傳接，在運動中釋放情緒，也在彼此陪伴中互相打氣，從球場團隊合作延伸到考場沉著應戰。

除高分群外，王宥涵、楊睿昕與顏宇彤三位非資優班學生同樣交出亮眼成績。考出58級分的王宥涵分享，上課主動坐在第一排專心聽講，不刻意熬夜，維持充足睡眠以提升學習效率。顏宇彤與楊睿昕也表示，不讓情緒失控最重要，模擬考無論高低都迅速調整步調，按部就班準備，正式考試才能以平常心應試。

虎尾高中表示，今年4科50級分以上學生共44人，亮眼成績單背後是導師群的穩定陪伴作為後盾，老師姚登翔表示，學生皆訂定明確讀書計畫並依節奏推進，檢視進度時甚至發現部分同學超前許多，展現自律性與企圖心。學校後續將啟動申請入學與多元升學輔導機制，透過落點分析與志願規畫，協助學生依興趣與志向選擇最適切的方向。