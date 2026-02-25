快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

苗栗推鮭魚回流、雙聯制爭取學業優異學子就近入學 縣府：已展現成果

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義高中牛淳賦（中）也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，他的學測成績採計4科達60分、5科達75分，是全縣成績最佳的榜首。圖／苗栗縣政府提供
三義高中牛淳賦（中）也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，他的學測成績採計4科達60分、5科達75分，是全縣成績最佳的榜首。圖／苗栗縣政府提供

115學年度大學學測成績今天公布，苗栗縣各公私立高中職學生成績亮眼。縣府教育處表示，全縣分組採計4科（滿分60級分）達頂標以上學生眾多，都能透過繁星計畫及申請入學等升學管道錄取國立大學或理想科系，其中參加縣府「鮭魚回流」的縣內優秀國中畢業生就讀縣內高中就近入學的高中生，以三義高中牛淳賦4科滿級分60級分、苗栗高中許嘉恆59級分及建臺高中陳昕聖58級分表現最優秀；另外參加高中雙聯學制計畫學生除三義高中牛淳賦，建臺高中廖靜文59級分表現也優異。

教育處表示，整體而言建臺高中達4科總級分頂標者共8人最優異，且均為縣內就近入學學子；興華高中邱湧錡、呂翎瑀也分別獲得54級分及53級分；國立竹南高中鍾品欣53級分；國立苗栗高中張鈞珽、郭羿廷分別為56級分及50級分；縣立大同高中馮天麟獲53級分。全縣參加鮭魚回流就近入學方案的學生在這次學測成績表現都十分亮眼，除4科達頂標學生，各單科達頂標人數眾多，顯示縣內多元適性學習、推動鮭魚回流方案都成績卓著。

教育處指出，縣府自96學年度起辦理「鮭魚回流」苗栗優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉計畫方案迄今，透過激勵方案的獎勵金鼓勵縣內優秀國中畢業生留在苗栗就近就讀高中，方案吸引許多優秀學生就近入學，提升苗栗競爭力，也彰顯12年國教就近入學、優質銜接、適性揚才的教育政策成功，讓縣內國中、高中職一起為精進苗栗學生的學習能力努力，營造苗栗優質學習環境。

縣府並於111學年度推動高中雙聯學制，參加雙聯學制計畫的同學除校內成績必須維持一定水準，還需額外兼顧合作的國外高中學分，以三義高中牛淳賦為例，他也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，建台高中廖靜文參加建台高中與美國MCI高中合作的雙聯學制，這些學生的國外高中學分必須利用額外時間來完成，特別需要恆心及毅力方可達成，能在今年學測有優異表現更是值得讚許。

縣長鍾東錦讚許縣內各高中職為教育持續努力且獲佳績，未來縣府將致力於發展國際教育及學力提升，並鼓勵優秀國中學生就讀縣內高中職，以培養在地子弟在未來職場上具備競爭力與國際觀，期待今年畢業的每個高中生都能錄取心目中的理想學校。

三義高中牛淳賦也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，他的學測成績採計4科達60分、5科達75分，是全縣成績最佳的榜首。圖／苗栗縣政府提供
三義高中牛淳賦也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，他的學測成績採計4科達60分、5科達75分，是全縣成績最佳的榜首。圖／苗栗縣政府提供
私立建臺高中達4科總級分頂標者共8人，表現優異。圖／苗栗縣政府提供
私立建臺高中達4科總級分頂標者共8人，表現優異。圖／苗栗縣政府提供

鮭魚 學測 努力

延伸閱讀

畢旅3天2夜收5250！「4餐自理+逛免費景點」 南部高中行程百萬人關注

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開 「秘境景點＋銅板小吃」一條路線全收

相關新聞

虎尾高中44人衝破50級分 狀元蔡念哲靠這招紓解考試壓力

大學學測成績公布，雲林縣虎尾高中學生蔡念哲與吳秉承皆拿到4科60級分滿級分，其中蔡念哲5科達75級分，他分享面對壓力時會...

學測放榜！明道中學雙狀元奪90滿級分破紀錄 數A魔王考題29人征服

大學學測今放榜，明道中學高中部傳捷報，今年不僅誕生2名勇奪「國、英、數A、數B、自、社」六科90滿級分的全國狀元，刷新校...

台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人

115學年大學學測今天公布成績，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、23人4科達滿級分60級分。校方指出，台大醫學系1...

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

太牛了！大學學測今天公布成績，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦報考五科，拿到75分的滿級分表現，創下三義高中設校以來的最佳...

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級...

學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分

大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。