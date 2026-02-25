苗栗推鮭魚回流、雙聯制爭取學業優異學子就近入學 縣府：已展現成果

115學年度大學學測成績今天公布，苗栗縣各公私立高中職學生成績亮眼。縣府教育處表示，全縣分組採計4科（滿分60級分）達頂標以上學生眾多，都能透過繁星計畫及申請入學等升學管道錄取國立大學或理想科系，其中參加縣府「鮭魚回流」的縣內優秀國中畢業生就讀縣內高中就近入學的高中生，以三義高中牛淳賦4科滿級分60級分、苗栗高中許嘉恆59級分及建臺高中陳昕聖58級分表現最優秀；另外參加高中雙聯學制計畫學生除三義高中牛淳賦，建臺高中廖靜文59級分表現也優異。

教育處表示，整體而言建臺高中達4科總級分頂標者共8人最優異，且均為縣內就近入學學子；興華高中邱湧錡、呂翎瑀也分別獲得54級分及53級分；國立竹南高中鍾品欣53級分；國立苗栗高中張鈞珽、郭羿廷分別為56級分及50級分；縣立大同高中馮天麟獲53級分。全縣參加鮭魚回流就近入學方案的學生在這次學測成績表現都十分亮眼，除4科達頂標學生，各單科達頂標人數眾多，顯示縣內多元適性學習、推動鮭魚回流方案都成績卓著。

教育處指出，縣府自96學年度起辦理「鮭魚回流」苗栗優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉計畫方案迄今，透過激勵方案的獎勵金鼓勵縣內優秀國中畢業生留在苗栗就近就讀高中，方案吸引許多優秀學生就近入學，提升苗栗競爭力，也彰顯12年國教就近入學、優質銜接、適性揚才的教育政策成功，讓縣內國中、高中職一起為精進苗栗學生的學習能力努力，營造苗栗優質學習環境。

縣府並於111學年度推動高中雙聯學制，參加雙聯學制計畫的同學除校內成績必須維持一定水準，還需額外兼顧合作的國外高中學分，以三義高中牛淳賦為例，他也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，建台高中廖靜文參加建台高中與美國MCI高中合作的雙聯學制，這些學生的國外高中學分必須利用額外時間來完成，特別需要恆心及毅力方可達成，能在今年學測有優異表現更是值得讚許。

縣長鍾東錦讚許縣內各高中職為教育持續努力且獲佳績，未來縣府將致力於發展國際教育及學力提升，並鼓勵優秀國中學生就讀縣內高中職，以培養在地子弟在未來職場上具備競爭力與國際觀，期待今年畢業的每個高中生都能錄取心目中的理想學校。 三義高中牛淳賦也參加大同高中與加拿大薩省教育局合作的雙聯學制，他的學測成績採計4科達60分、5科達75分，是全縣成績最佳的榜首。圖／苗栗縣政府提供 私立建臺高中達4科總級分頂標者共8人，表現優異。圖／苗栗縣政府提供