醫學系改採社會科波及文組 專家建議寬估落點
部分大學醫學系申請入學取消採計學測英文，改採社會，導致許多自然組「高手」也認真準備社會科。專家建議文組預估校系門檻時，可放寬再減1、2級分，多填幾個「進攻科系」。
過去理組校系多採計國文、英文、數學、自然，文組則是國文、英文、數學、社會，但近年陸續有多個醫學系改變採計科目，115學年度起，熱門的台灣大學醫學系也取消英文，改採社會。
得勝者文教升學輔導專家劉駿豪表示，醫學系改採社會，導致很多自然組「高手」也認真準備社會科，他詢問學生發現，很多人順便考了傳統為社會組校系使用的「數學B」。
劉駿豪以今天大考中心公布的數據為例，今年考社會科的人比去年多4000人，考數B也多了約2000人。從結果而言，即便數B考得較難、頂標下降，但組合累積人數卻提高，可見高分的人數變多了。
劉駿豪提醒，今年社會組學生在評估落點時，不能全看累積人數，因為有一部分高分的人是自然組，「不會跟你搶志願」。他建議，評估有採計數B的校系門檻時，可把估出的分數，直接再降1到2級分。
樂學網升學輔導專家陳榮輝表示，台大等校醫學系改變採計考科，社會科高分可能從加分項目，轉變為基本門檻，需更審慎評估。
陳榮輝建議，要考上述校系的考生，可將第2階段準備拆為3份文件，包括通用自介、校系客製版說明，以及作品和學習歷程導覽，並搭配模擬面試與時事整理。同時要及早啟動分科測驗備案，為不同升學管道保留彈性。
陳榮輝強調，許多熱門科系的勝負關鍵在第2階段，而非第1階段門檻。考生在選填志願時，需將「自己能否在二階撐住」與「撞期風險」一併納入考量。
