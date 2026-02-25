台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人
115學年大學學測今天公布成績，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、23人4科達滿級分60級分。校方指出，台大醫學系115學年起不採英文、改採社會科，中一中今年選考社會科人數增加，社會科滿級分較去年多20人。
近年不少大學醫學系參採社會科，大考中心統計，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，且已是連三年顯著增加。
台中一中教務主任朱玉梅表示，中一中學生很多以台大醫學系為升學目標，但台大醫學系115學年起不採英文、改採社會科，因此今年中一中很多考生選考社會，去年585人到考，今年642人，因此社會科滿級分62人，比去年多20人。
朱玉梅也說，原本因難度較高，被預料頂標會下修的數學A，結果頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，均標上升2級分，另數A滿級分15級分有1112人，比去年的1226人少114人，不過中一中學生的數A滿級分人數今年達83人，比去年多1人。
