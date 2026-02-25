快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
115升大學學測今天公布成績。記者陳正興／攝影
115升大學學測今天公布成績。記者陳正興／攝影

115學年大學學測今天公布成績，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、23人4科達滿級分60級分。校方指出，台大醫學系115學年起不採英文、改採社會科，中一中今年選考社會科人數增加，社會科滿級分較去年多20人。

近年不少大學醫學系參採社會科，大考中心統計，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，且已是連三年顯著增加。

台中一中教務主任朱玉梅表示，中一中學生很多以台大醫學系為升學目標，但台大醫學系115學年起不採英文、改採社會科，因此今年中一中很多考生選考社會，去年585人到考，今年642人，因此社會科滿級分62人，比去年多20人。

朱玉梅也說，原本因難度較高，被預料頂標會下修的數學A，結果頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，均標上升2級分，另數A滿級分15級分有1112人，比去年的1226人少114人，不過中一中學生的數A滿級分人數今年達83人，比去年多1人。

滿級分 醫學 台大

延伸閱讀

學測放榜！奪90滿級分雙狀元明道中學破紀錄 數A魔王考題29人征服

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

台南新營南光高中學測成績出爐 滿級分及達頂標以上逾122人次

相關新聞

虎尾高中44人衝破50級分 狀元蔡念哲靠這招紓解考試壓力

大學學測成績公布，雲林縣虎尾高中學生蔡念哲與吳秉承皆拿到4科60級分滿級分，其中蔡念哲5科達75級分，他分享面對壓力時會...

學測放榜！明道中學雙狀元奪90滿級分破紀錄 數A魔王考題29人征服

大學學測今放榜，明道中學高中部傳捷報，今年不僅誕生2名勇奪「國、英、數A、數B、自、社」六科90滿級分的全國狀元，刷新校...

台大醫學系不看英文改採社會 中一中社會滿級分較去年多20人

115學年大學學測今天公布成績，台中一中統計，1人6科90級分大滿貫、23人4科達滿級分60級分。校方指出，台大醫學系1...

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

太牛了！大學學測今天公布成績，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦報考五科，拿到75分的滿級分表現，創下三義高中設校以來的最佳...

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級...

學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分

大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。