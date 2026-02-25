學測放榜！明道中學雙狀元奪90滿級分破紀錄 數A魔王考題29人征服

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學學測今放榜，明道中學高中部傳捷報。圖／明道中學提供

大學學測今放榜，明道中學高中部傳捷報，今年不僅誕生2名勇奪「國、英、數A、數B、自、社」六科90滿級分的全國狀元，刷新校史紀錄。在今年數學A號稱「魔王考題」，難度提升的挑戰下，明道中學共有29人逆勢突圍，在數A拿到滿級分，展現超強的學術實力。

根據明道中學最新統計，除了2名六科90滿級分的狀元外，該校取得五科75滿級分的學生有3人。此外，國英數A自四科60滿級分達6人，國英數B自四科60滿級分達4人，國英數A社四科60滿級分達3人，國英數B社四科60滿級分達2人，統計四種組合55級分以上共88人，更有275人達頂標以上，表現亮眼。

明道中學高中部主任劉昌龍表示，學校持續優化學測備考機制，特別是在高二下學期規畫周六輔導課程，引導學生逐步建立複習節奏與考試策略奏效；同時善用國高中六年一貫的學制優勢，提早於高三第一學月完成課程進度，使學生在高三擁有更完整且充裕的複習時間，面對今年數A難度提高，學生仍能穩定發揮，正是長期累積實力的展現。

學生分享，高二升高三的「黃金七月」是學測準備的關鍵時期，如何做好時間規畫、維持自律學習，是拉開差距的重要因素。在這段期間建立良好的讀書節奏，不僅能鞏固基礎，更能在高三衝刺階段發揮最大效益。

校長陳炤華表示，學校一向鼓勵學生從高一開始探索志向、設定目標，並依據不同校系需求規劃學習歷程。隨著大學多元入學制度發展，滿級分不再只有單一標準，學生能依據自身興趣與優勢，走出最適合自己的升學路徑。此次學測成績不僅是努力的成果，也為接下來的申請入學奠定良好基礎。

