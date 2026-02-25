太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立三義高中牛淳賦（中）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中牛淳賦（中）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供

太牛了！大學學測今天公布成績，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦報考五科，拿到75分的滿級分表現，創下三義高中設校以來的最佳紀錄，牛家4兄妹不論在國中會考、大學學測都有驚人滿分表現，屢屢創下佳話。

三義高中校長李萬源表示，牛家兄妹4人住在大湖，大哥牛淳安、二哥牛淳權、三哥牛淳賦、小妹牛淳箴都讀大南國小、大湖國中及三義高中；牛淳安、牛淳權後來都升學至政大，老三牛淳賦3年前拿到國中會考榜首，小妹牛淳箴是前年會考榜首，現讀高二，一家4兄妹學習表現都傑出，牛淳賦、牛淳箴兄妹更為大湖國中創下兄妹連莊榜首的佳話。

大哥牛淳安當年大學學測拿到71級分進入政大外交系、二哥牛淳權學測69級分進入政大政治系，兩人大學畢業後考取外交人員，目前分別派駐在歐洲 、澳洲。三哥牛淳賦、小妹牛淳箴只差一屆，兩人就讀大湖國中時，連續兩年都是國中會考滿級分榜首，為偏鄉大湖國中創造出榜首連莊的歷史紀錄。

李萬源說，大學學測成績今天公布，牛淳賦表現亮眼，報考五科勇奪75級分滿級分佳績，展現卓越厚實的學習實力與豐碩的耕耘成果，目前他以台大財務金融學系為第一志願，未來發展備受期待。在校3年間，牛淳賦始終秉持自律踏實的學習態度，不僅課業表現穩定優異，更對財經議題懷抱濃厚興趣，長期積極投入閱讀相關書籍與報導，並透過自主學習深化專業素養，逐步累積紮實能力。

這次榮獲滿級分佳績，既是對自身努力的肯定，更為未來升學之路奠定良好基礎。牛淳賦3年來學習成績都名列年級第一，並取得繁星推薦百分比1%的優異資格，展現全方位且持續精進的學習歷程。對於這次成果，牛淳賦謙遜說「準備學測的跋山涉水中，深感得之於人者太多。感謝父母家人賦予的一切，謝謝生命中貴人的扶持幫助，謝謝學校師長的支持教導，謝謝妹妹和摯友陪伴我，一起讀書、抱怨、笑鬧。明白學測與分數並非終點，我會帶著感恩、珍惜與積極的心前行於人生的每個階段。」

牛家小妹牛淳箴目前就讀高二，明年將參加大學學測，成績表現同樣讓人期待。

李萬源表示，牛家4兄妹住大湖，4人升高中都讀三義高中，因為通學路線較方便，此外三義高中與縣立大同高中策略聯盟推行「雙聯制」接受國外高中視訊課程，牛淳賦與牛淳箴都參加並固定前往大同高中受課。

苗栗縣立三義高中牛淳賦（中）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中牛淳賦（中）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中牛淳賦（右）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供
苗栗縣立三義高中牛淳賦（右）學測拿到75級滿分。圖／三義高中提供

