學測前還打棒球 不想擠醫學系他們仍進高分群想當藥師心理師

大學學測成績揭曉，彰化縣員林高中表現亮眼，共有8名學生達到大學繁星推薦醫學系門檻，校長楊豪森說，但目前竟還沒人想念醫學系，而電機、資訊、心理、財經都是熱門選項，來自偏鄉的陳泳呈準備大考期間仍每天打棒球，他說「學習不要對自己太嚴格，才能放下焦慮，持續進步」。

員林高中今年學測4科達 50 級分以上高分群多達18人次，達到台大財金與法律系推薦門檻的同學接近10人次。楊豪森說，預估能在未來甄選入學管道中順利叩關臺大、清大、陽明交大等頂尖國立大學。

此次考55級分的李芸羿，英文滿級分、數學A 14 級分，當年國中會考因表現「失常」，僅以36級分普通成績進員中，3年來她在穩定的節奏中前行，高中三年成績穩居校排 1%，每天大約花1小時學英文，勤背單字和刷題庫，她說背單字「背了忘，忘了背很正常」，她用發音和書寫方式背單字，一個單字經常得寫上5次來記憶。

喜歡看犯罪心理記錄片的李芸羿對犯罪心理學特別有興趣，未來希望能朝心理系領域邁進，用專業來助人。

54級分的陳泳呈自然滿級分、數學 14 級分，畢業於偏鄉竹塘國中的他允文允武，上高中才加入棒球隊，每天練球半小時到1小時，打球讓他保持好體能和紓壓，他是投手，擅長投指叉球，最喜歡美國職棒費城人隊的強打者哈潑。

陳泳呈也曾面臨學業挫折期，雖然努力苦讀，但數學成績仍退步，甚至讓他挫敗到想放棄，感到無比焦慮，幸好在父母及班導師高郁喬的引導下，漸漸走出低潮，他說自己體悟到「不要對自己太嚴格，才能減少焦慮」，每天小小的進步，累積起來就是成功，他未來想念藥學系。

楊豪森笑說，雖今年有8名學生達到大學繁星推薦醫學系門檻，但目前還沒人想念醫學系，以前會跟學生說「當醫生很好，可以做到年紀很大，職涯可以很長」，但現在學生可能會回你「我沒要做到那麼老啊」，有些學生也嚮往到科技業、財經界，希望在人生精華歲月衝刺一段就好，新世代忠於自我的想法很好，要往自己喜歡的路走，將來才會發展的好。

楊豪森說，員林高中有「琢璞育才獎學金」，鼓勵優秀國中畢業生就近入學，會考積分達 45 分最高可獲 15 萬元獎學金，即是期盼彰化優秀學子留鄉深耕、逐夢踏實。 員林高中今年學測表現亮眼，共有18人的4科成績都達 50 級分以上高分群。記者林宛諭／攝影