快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

學測前還打棒球 不想擠醫學系他們仍進高分群想當藥師心理師

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林高中今年學測表現亮眼，校長楊豪森（前右一）說，學生李芸羿（前左3）、陳泳呈（後左3）等18人的4科成績都達 50 級分以上高分群。記者林宛諭／攝影
員林高中今年學測表現亮眼，校長楊豪森（前右一）說，學生李芸羿（前左3）、陳泳呈（後左3）等18人的4科成績都達 50 級分以上高分群。記者林宛諭／攝影

大學學測成績揭曉，彰化縣員林高中表現亮眼，共有8名學生達到大學繁星推薦醫學門檻，校長楊豪森說，但目前竟還沒人想念醫學系，而電機、資訊、心理、財經都是熱門選項，來自偏鄉的陳泳呈準備大考期間仍每天打棒球，他說「學習不要對自己太嚴格，才能放下焦慮，持續進步」。

員林高中今年學測4科達 50 級分以上高分群多達18人次，達到台大財金與法律系推薦門檻的同學接近10人次。楊豪森說，預估能在未來甄選入學管道中順利叩關臺大、清大、陽明交大等頂尖國立大學。

此次考55級分的李芸羿，英文滿級分、數學A 14 級分，當年國中會考因表現「失常」，僅以36級分普通成績進員中，3年來她在穩定的節奏中前行，高中三年成績穩居校排 1%，每天大約花1小時學英文，勤背單字和刷題庫，她說背單字「背了忘，忘了背很正常」，她用發音和書寫方式背單字，一個單字經常得寫上5次來記憶。

喜歡看犯罪心理記錄片的李芸羿對犯罪心理學特別有興趣，未來希望能朝心理系領域邁進，用專業來助人。

54級分的陳泳呈自然滿級分、數學 14 級分，畢業於偏鄉竹塘國中的他允文允武，上高中才加入棒球隊，每天練球半小時到1小時，打球讓他保持好體能和紓壓，他是投手，擅長投指叉球，最喜歡美國職棒費城人隊的強打者哈潑。

陳泳呈也曾面臨學業挫折期，雖然努力苦讀，但數學成績仍退步，甚至讓他挫敗到想放棄，感到無比焦慮，幸好在父母及班導師高郁喬的引導下，漸漸走出低潮，他說自己體悟到「不要對自己太嚴格，才能減少焦慮」，每天小小的進步，累積起來就是成功，他未來想念藥學系。

楊豪森笑說，雖今年有8名學生達到大學繁星推薦醫學系門檻，但目前還沒人想念醫學系，以前會跟學生說「當醫生很好，可以做到年紀很大，職涯可以很長」，但現在學生可能會回你「我沒要做到那麼老啊」，有些學生也嚮往到科技業、財經界，希望在人生精華歲月衝刺一段就好，新世代忠於自我的想法很好，要往自己喜歡的路走，將來才會發展的好。

楊豪森說，員林高中有「琢璞育才獎學金」，鼓勵優秀國中畢業生就近入學，會考積分達 45 分最高可獲 15 萬元獎學金，即是期盼彰化優秀學子留鄉深耕、逐夢踏實。

員林高中今年學測表現亮眼，共有18人的4科成績都達 50 級分以上高分群。記者林宛諭／攝影
員林高中今年學測表現亮眼，共有18人的4科成績都達 50 級分以上高分群。記者林宛諭／攝影

醫學 單字 門檻

延伸閱讀

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

嘉義協同中學學測表現亮眼 4成考生達前標以上

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

相關新聞

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級...

學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分

大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大...

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。台中女中教務主任蔡岳暻分...

學測4成6考生6科全考 社會科選考人數、百分比連3年增

115升大學學測今天公布成績，大考中心說明相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比...

學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好

115學年大學學測今天公布成績與相關統計數據。大考中心指出，今年數學Ａ頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，15級分人數1...

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

今年大學學科能力測驗成績揭曉，嘉義女中今年共有536名高三學生參賽，包含19名舞蹈班學生。校方統計，四科組合最高分達59...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。