台南新營南光高中學測成績出爐 滿級分及達頂標以上逾122人次

大學學科能力測驗今放榜，台南新營南光高中最高級分57級分；各科目滿級分及達頂標以上逾122人次，校方說，今年整體表現穩健亮眼。

學測57級分的陳妍蓁，曾榮獲南市語文競賽字音字形優勝、全國閱讀心得寫作比賽特優，以及「外交小尖兵英語種籽隊選拔」與全國高中英文單字比賽南區決賽佳績。

她表示，自暑假起即循序展開複習計畫，每日平均分配各科時間，維持規律作息與運動習慣；寫作科目則善用數位工具與師長回饋精進內容。未來期盼進入藥學系就讀，以專業所學照顧他人，實踐助人理想。

陳妍蓁在校成績優異，長期投入模擬聯合國社，培養國際視野與思辨表達能力，並以彈吉他調適課業壓力，展現良好自我管理能力。

邱瑞君本次學測國文與社會滿級分。她熱愛閱讀小說並進行文本二次創作，常與同儕共同發展角色設定與世界觀，培養敘事能力與創意思維。在校期間加入漫畫研究社，深化圖像敘事與內容創作理解；高二參與校內「世界劇場」活動擔任道具組組長，帶領團隊榮獲第一名，展現企畫統籌與團隊合作能力。

談及備考歷程，她坦言後期曾面臨效率下降與壓力累積，但透過調整心態、專注複習既有基礎，逐步穩定節奏，也更加肯定自身努力。未來規畫進入傳播學系，朝內容企畫與敘事領域發展。

吳欣頤則在國文與數學B獲滿級分，五學期總成績穩居全校前2%。她自國中起即投入管樂社，高一下擔任社長，專長鋼琴與長笛，兼顧藝術與課業發展。語文方面亦表現突出，多次於全國閱讀心得寫作比賽獲甲等、優等，並於「外交小尖兵英語種籽隊選拔」南區初賽兩度獲表現優良獎，亦曾在校內英文演講與作文競賽獲獎。

她表示，備考關鍵在於有系統的時間管理與穩定心理狀態。自暑假起即規畫每日讀書進度，固定接觸各科維持熟悉度；面對模擬考壓力，學會不被分數綁架，在師長與家人支持下提升專注與效率。未來盼透過繁星進入材料科學工程學系，朝材料科技專業領域深耕。

校長張添唐表示，學測佳績並非一蹴可幾，而是師生長期累積成果。「老師願意多走一哩路，學生也願意為夢想再撐一下。」他強調，學校重視的不僅是成績，更是學生在過程中培養的自律態度、抗壓能力與多元素養。

校方指出，近年持續強化課程規畫與學習支持系統，除建立完善課後輔導與分組加強課程，也導入線上學習資源與歷屆試題分析，協助學生提早掌握學習盲點。 大學學科能力測驗今放榜，台南新營南光高中最高級分達57級分，學生（左二）馮品壹、陳妍蓁（左一）表現搶眼。記者謝進盛／翻攝