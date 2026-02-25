她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級分，其餘5科都滿分，已鎖定醫學系為目標。校長程俊堅表示，他在考前宣布只要學生拿到4科60滿級分的成績將頒發10萬元獎學金，今年將發出20萬元獎學金，為學生喝彩。

校方表示，李亞孺畢業於斗六國中，國中會考全國榜首5A++、作文6級分，進入斗六高中數理資優班，高中三年成績名列前茅，不僅在114學年度普通高中數理及資訊學科能力競賽生物科決賽中獲三等獎殊榮，也是全國社區高中唯一入選生物奧林匹亞選訓營36人國手名單，她已鎖定醫學系相關科系為目標。

程俊堅表示，近年學校鼓勵學生參加數理、科學競賽，本屆高三生在雲嘉區科展中斬獲8成獲獎率，今年被考生視為大魔王的「數學A」與「自然科」，前標人數分別逆勢成長30%與28%，實證「以賽代訓」的科學素養策略成功。

斗六高中統計，本屆考生各科均標以上比率分別為國文72%、社會64%、數B62%。其中英文科與數B的均標人數，分別出現30%與22%的成長，社會科均標人數也由168人增加至183人，基礎學力普遍提升。

程俊堅指出，在校友會、家長會、斗中文教基金會支持下，他在考前宣布學測拿到4科滿級分的學生，將頒發10萬元獎學金，今年共有2名學生達標，將頒發20萬元獎學金。成績公布後，校方將啟動第二階段輔導機制，透過落點分析、學習歷程檔案修整及模擬面試，集結親師生力量，協助每位學子挺進理想大學。 大學學測成績今揭曉，斗六高中「數學A」與「自然科」前標人數分別逆勢成長30%與28%。圖／聯合報系資料照片