學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分
大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大醫學系、台大牙醫系為國、數A、英、自4科59級分。
升學輔導專家、得勝者文教主任劉駿豪表示，今年考生落點可直接參考113、114學年分數。台大醫學系115學年起不採英文、改採社會科，得勝者文教預估，若想上台大醫學系，國、數A、社、自4科門檻為59級分；若想上陽明交大醫學系、台大牙醫系，國、數A、英、自4科門檻為59級分。
得勝者文教亦預估，如想上北醫醫學系，國、數A、英、自4科門檻為58級分，想上北醫牙醫系門檻為57級分，今年自費醫學系門檻估為56級分。
二類組熱門科系方面，得勝者文教估，想上台大電機系，英、數A、自3科門檻為44級分。
