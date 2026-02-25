嘉義協同中學學測表現亮眼 4成考生達前標以上

大學學測成績今天公布，嘉義縣私立協同中學統計國英數A自或國英數B社四科組合達頂標以上計有56名，總分50級分以上達83人次，全校約有4成學生達到前標以上成績，展現校方長期推動六年一貫教學的成效。校長黃淵泰表示，學測成績是學習指標之一，透過校方首創的「優勢英文」與雙語課程，能引導學生在學科之外找到合適舞台。

其中，學生陳威任在國英數B社獲得滿60級分，且在報考的六科中有五科奪下滿級分。他在課業之餘積極參與社會服務，擔任紅十字青少年服務隊成員，2年來投入若竹兒義賣、社區課後輔導及偏鄉營隊，服務時數累積近100小時，更獲選「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎。陳威任表示，服務經驗讓他學會尊重與包容，這份對社會的使命感也成為學習動力。

黃淵泰認為，大學多元入學管道讓孩子能適性揚才，除了學科成績，社會實作的參與也需透過課程逐步實現。協同中學透過跨領域教學與適性活動，協助每位學生在均衡發展中尋找自我價值。

黃淵泰說，協同中學英文教育是全國首創的「優勢英文」教學方式，學生在優異的英文基礎上，透過國家雙語政策發展，學校導入雙語課程讓學生有更多元的英文學習型態，跨領域的教學亦是全體教師共同創造的成果。 嘉義協同中學學測表現不俗，校長黃淵泰（前左四）和表現優異學生與師長合影。圖／協同中學提供 嘉義縣私立協同中學學測成績亮眼，全校有4成學生達到前標以上。圖／協同中學提供