嘉義協同中學學測表現亮眼 4成考生達前標以上
大學學測成績今天公布，嘉義縣私立協同中學統計國英數A自或國英數B社四科組合達頂標以上計有56名，總分50級分以上達83人次，全校約有4成學生達到前標以上成績，展現校方長期推動六年一貫教學的成效。校長黃淵泰表示，學測成績是學習指標之一，透過校方首創的「優勢英文」與雙語課程，能引導學生在學科之外找到合適舞台。
其中，學生陳威任在國英數B社獲得滿60級分，且在報考的六科中有五科奪下滿級分。他在課業之餘積極參與社會服務，擔任紅十字青少年服務隊成員，2年來投入若竹兒義賣、社區課後輔導及偏鄉營隊，服務時數累積近100小時，更獲選「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎。陳威任表示，服務經驗讓他學會尊重與包容，這份對社會的使命感也成為學習動力。
黃淵泰認為，大學多元入學管道讓孩子能適性揚才，除了學科成績，社會實作的參與也需透過課程逐步實現。協同中學透過跨領域教學與適性活動，協助每位學生在均衡發展中尋找自我價值。
黃淵泰說，協同中學英文教育是全國首創的「優勢英文」教學方式，學生在優異的英文基礎上，透過國家雙語政策發展，學校導入雙語課程讓學生有更多元的英文學習型態，跨領域的教學亦是全體教師共同創造的成果。
【編輯推薦】
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。