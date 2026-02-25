快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。圖／聯合報系資料照
115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。圖／聯合報系資料照

115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。台中女中教務主任蔡岳暻分析，學測已從「會不會解題」，轉變為「能不能思考與解決問題」，在命題轉型之下，長期推動素養導向與探究學習的學校，學生表現更能穩定。

台中女中指出，今年國文滿級分人數112人、英文滿級分70人、自然滿級分33人、社會滿級分38人、數學A 12人、數學B 14人，其中學生在國寫成績優異，共有124位同學「國寫-知性」及「國寫-情意」均達「A」，占全體19.34。

蔡岳暻表示，今年學測已明顯由「知識記憶」導向轉為「能力評量」，整體呈現三項重要轉變，包括「減少記憶型考題」、「增加情境與跨領域題型」，以及「強化閱讀理解與問題解決能力」。

蔡岳暻分析，從各科試題觀察，數學科強調情境理解與數學建模，學生需先分析問題再進行推理計算；國文與英文更加重視長文本閱讀、觀點理解與表達能力；社會科結合AI、公共政策與資料判讀等當代議題；自然科則著重圖表分析與跨概念科學推理，顯示評量重點已由單一知識點轉向整合與應用能力。

蔡岳暻說，學測已從「會不會解題」，轉變為「能不能思考與解決問題」，與108課綱強調的核心素養方向高度一致。在命題轉型之下，長期推動素養導向與探究學習的學校，學生表現更能維持穩定。

滿級分 學測 素養 台中女中

延伸閱讀

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

嘉縣竹崎高中學測國文滿級分增3倍 英文高分群成長逾200%

學測4成6考生6科全考 社會科選考人數、百分比連3年增

學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」

相關新聞

她國中會考全國榜首今學測再拿滿級分 校長豪發10萬元獎學金

大學學測成績今揭曉，雲林斗六高中李亞孺、蔡瑞隆拿下4科60滿級分，其中李亞孺報考6科，僅被考生視為大魔王的數A拿到14級...

學測成績今公布 補教估台大醫學系門檻4科59級分

大考中心今公布115學年大學學測成績及五標，得勝者文教今預估，今年台大醫學系門檻為國、數A、社、自4科59級分，陽明交大...

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。台中女中教務主任蔡岳暻分...

學測4成6考生6科全考 社會科選考人數、百分比連3年增

115升大學學測今天公布成績，大考中心說明相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比...

學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好

115學年大學學測今天公布成績與相關統計數據。大考中心指出，今年數學Ａ頂標、前標、後標、底標皆略升1級分，15級分人數1...

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

今年大學學科能力測驗成績揭曉，嘉義女中今年共有536名高三學生參賽，包含19名舞蹈班學生。校方統計，四科組合最高分達59...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。