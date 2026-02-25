115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

115學年大學學測今天公布成績，台中女中統計，2人6科90級分大滿貫、3人4科達滿級分60級分。台中女中教務主任蔡岳暻分析，學測已從「會不會解題」，轉變為「能不能思考與解決問題」，在命題轉型之下，長期推動素養導向與探究學習的學校，學生表現更能穩定。

台中女中指出，今年國文滿級分人數112人、英文滿級分70人、自然滿級分33人、社會滿級分38人、數學A 12人、數學B 14人，其中學生在國寫成績優異，共有124位同學「國寫-知性」及「國寫-情意」均達「A」，占全體19.34。

蔡岳暻表示，今年學測已明顯由「知識記憶」導向轉為「能力評量」，整體呈現三項重要轉變，包括「減少記憶型考題」、「增加情境與跨領域題型」，以及「強化閱讀理解與問題解決能力」。

蔡岳暻分析，從各科試題觀察，數學科強調情境理解與數學建模，學生需先分析問題再進行推理計算；國文與英文更加重視長文本閱讀、觀點理解與表達能力；社會科結合AI、公共政策與資料判讀等當代議題；自然科則著重圖表分析與跨概念科學推理，顯示評量重點已由單一知識點轉向整合與應用能力。

蔡岳暻說，學測已從「會不會解題」，轉變為「能不能思考與解決問題」，與108課綱強調的核心素養方向高度一致。在命題轉型之下，長期推動素養導向與探究學習的學校，學生表現更能維持穩定。