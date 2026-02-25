快訊

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義女中學測成績亮眼，校友組智囊團助高三學妹衝刺二階面試。圖／本報資料照片
嘉義女中學測成績亮眼，校友組智囊團助高三學妹衝刺二階面試。圖／本報資料照片

今年大學學科能力測驗成績揭曉，嘉義女中今年共有536名高三學生參賽，包含19名舞蹈班學生。校方統計，四科組合最高分達59級分共有2人，50級分以上合計161人次。國文科頂標表現尤為突出，超越全國頂標1級分，各單科校五標數據均優於全國平均，展現極強的升學競爭力。

嘉義女中校長林義棟表示，學校以全人教育為核心，積極爭取計畫經費並推動教師專業精進，在語文、數理、醫學等全方位領域提供周延的教學環境，期許將每名孩子引導至最適切的目標。

校方指出，今年選考數學A、數學B及社會科的人數均超過380人，自然科則有321人。根據目前考生數量與預測數據，搭配後續志願選填策略，預估錄取頂尖大學的名額將有大幅突破。

除了學測成績優異，特殊選才管道已有5名學生錄取心目中的理想校系，包括台灣師範大學社會教育學系、中正大學財經法律學系、中興大學生命科學系、逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系以及輔仁大學心理學系。

面對接下來的招生管道，學校將持續輔導學生選填志願，並安排教授與教師場次的模擬面試。針對醫牙二階培訓，校方也組織校友智囊團與理工戰鬥校友Line群組協助解題，透過多元策略協助學生在繁星與申請入學中爭取佳績。

嘉義 教師 心理學

