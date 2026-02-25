快訊

年幼見爺爺中風急送加護病房 惠文高中張子翊立志要讀醫學系

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
115學年大學學測今天公布成績，台中市惠文高中張子翊（右二）與王若昀（左二）成績亮眼。圖／惠文高中提供
115學年大學學測今天公布成績，台中市惠文高中張子翊（右二）與王若昀（左二）成績亮眼。圖／惠文高中提供

115學年大學學測今天公布成績，台中市惠文高中張子翊同學拿到58級分，從小因爺爺生病立志要從醫，想朝醫學系挑戰；惠文高中國際班的王若昀拿到53級分，4科均達頂標，想挑戰頂大經濟系，他同時已錄取世界排名31的英國倫敦國王學院、英國曼撤斯特大學、雪菲爾大學和愛丁堡大學。

惠文高中張子翊年幼時爺爺中風送加護病房，在病房中看到醫生醫治病人的過程，從小立志可以從醫，希望能像醫生能幫助他人。

張子翊進入惠文高中後以醫學系為目標，他喜歡生物解剖，對醫學有強烈興趣，自己會在段考前2周按排屬於自己的讀書節奏，也參加學校的晚自習，讓自己集中精神，發揮最大的讀書成效。

張子翊說，他除了上課認真聽講，作筆記之外，也會在回家後重新整理當天的筆記，在理解後完成一份專屬於自己的筆記，加深印象，學測中拿到58級分，將選填醫學系。

惠文高中國際班王若昀則拿到美國升大學的SAT考試達1440分，申請多所美國大學，還在等待放榜，另外參加雅思拿到7.5分，已錄取世界排名31的英國倫敦國王學院，還有曼撤斯特大學、雪菲爾大學和愛丁堡大學。

王若昀小時候和父母到英國劍橋大學旅遊時，對國外大學的學習環境和氛圍產生極大興趣。國中開始認真準備英文，就讀惠文時明確規劃自己的未來，6成力在準備國外大學，4成力顧校內課業，此次學測4科均達頂標，想挑戰頂大經濟系。

