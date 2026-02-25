嘉縣竹崎高中學測國文滿級分增3倍 英文高分群成長逾200%

嘉義縣立竹崎高中學測成績傳來捷報；今年全體高三考生表現較去年顯著提升，國文科滿級分人數成長3倍，頂標以上人數也成長近3倍，自然科滿級分人數則創下新高；英文科高分群更刷新近三年紀錄，成長超過200%。校方統計，表現優異的學生多為國中部直升，顯示六年一貫教學體系讓學生省下通勤時間，能更專注於學科衝刺與多元自主學習。

校長蘇淵源表示，竹崎高中致力打造「台三線上的星光大道」，這份佳績是社區高中適性揚才的最佳見證。學生黃玉茹為國中部直升，在國、英、自三科均達頂標，國文與自然更獲滿級分，她規畫未來跨入財金會計領域。體育班田徑專長出身的林承翰，雖然自認學測失常，但在數A、自然、國文三科仍穩守頂標，目標朝理工科系深造。同樣來自體育班的桌球選手林（阝憲）佑，因對理科有濃厚興趣選擇數資醫科班，曾每天苦練8小時數學，最終在數學與自然科衝上前標。

羽球隊出身的黃宥鈞則成為本次黑馬，在數A獲得14級分，他認為練習數學與羽球的挫折經驗相似，必須不斷尋找突破方法。此外，張耀云在數A與國文閱讀題型脫穎而出，國文與社會均達頂標，目標鎖定中正大學法律系。

非直升學生劉于嫚由民生國中畢業，看中繁星優勢與交通車便利入學，國文科獲得滿級分，數學也達前標。國樂班表現同樣亮眼，劉蘋誼透過特殊選才錄取東海大學歷史系；曾任副團長的許謹容，在國文與社會科取得頂標；邱靖雯則在國文達頂標、英文達前標。教務主任陳志龍表示，學校將啟動「繁星晤談」機制，由輔導老師進行一對一分析，協助學生選填理想校系。 嘉義縣立竹崎高中學測成績亮眼，校長蘇淵源與表現優異學生合影。圖／竹崎高中提供