非主流森林系CP值低? 網友一面倒支持 指未來含金量超高

今天是大學學測放榜日，大考中心網站上午9時公布學測成績統計資料，含各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準以及原得總分與級分對照表。隨著成績揭曉，考生的壓力也隨之而來，選校還是選系，成為家長與考生的拔河拉踞。

日前有森林系學生在知名社群「配配PeiPei」( https://pei.com.tw/feed )發文，竟然引發網友一面倒支持，原Po表示森林系是大學科系裡 CP 值最低的，「在亞洲升學至上的環境下，選擇非主流科系本來就很辛苦，一路上會遇到的常是質疑、貶低、嘲笑。但我從來不後悔選森林系，甚至可以說，這是我做過最正確的選擇之一，所以真的不用太替我們擔心，外界以為森林系沒出路、沒前途，但實際上出路比大家想像得廣，只是它不會自動貼上「高薪」、「體面」的標籤」。文章一出引發版上熱烈討論，認為森林系以現在來看很吃香，已經贏在未來。

有網友認為「如果用的是起薪、排名來看，森林系當然吃虧，但如果把工作滿足感、長期發展、社會價值算進來，結果就完全不同了」、「森林系起薪可能低於科技業，但若從永續發展（ESG）、碳權交易與國土監測的角度觀察，森林系或許有長期發展潛力。」、「熱愛即價值！林務公職穩定，未來碳匯與永續產業更是專業主場」、「我身邊森林系的同學，有的在做林務局公務員，有的在做環境顧問，還有跑去金融業搞碳權交易，薪水其實很不錯」、「台灣人就很在意CP值，這真的是一件好事嗎？你不後悔選擇森林系，不要輕易讓他人動搖你」。

更有網友直言「看到森林系被攻擊真的會想翻白眼！大家愛說CP值，通常只看起薪 / 讀書產生的痛苦值。但在氣候變遷、永續發展變成全球顯學的現在，森林系的專業其實含金量超高好嗎？」。

根據1111人力銀行針對上班族進行調查，有42.3%有意願進入綠能科技產業，想投入原因包括：產業前景看好78.5%、認同產業文化68.4%、長遠職涯考量62.5%。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，全球將於2050年實現淨零碳排放，台灣也正在努力實現低碳經濟轉型，帶動大量綠領職缺湧現，特別是碳盤查、ESG策略師、永續管理等專業人才需求激增，具備相關能力的人才更加稀缺，職涯含金量高且後勢看好，確實是未來就業趨勢。

面對緊接而來的志願選擇，究竟該如何起手呢？1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平建議，當你看到分數後，最直接的壓力可能是「我到底能填哪裡？」，與其處在焦慮，不如開始尋找資源，除了大考中心提供的準確的級分人數百分比、 各科五標查詢以外，還可以利用1111人力銀行落點分析，參考近年各校系分數落點，以及歷年數據給予志願選填建議，或是上「配配」，聽聽學長姐揭開全台校系最真實的校園日常。

陳坤平分析，每年的考題難度跟報考人數都有異動，想要提高志願上榜率，除了使用落點分析做預測之外，最好再搭配篩選法：

1.比對篩選倍率：魔鬼在細節裡，一定要看目標科系的倍率有沒有變動，倍率變小，競爭會變激烈，反之若是倍率變大，低分群就有機會闖進二階。變動越大，去年的分數就越不具參考性，這點很重要。

2.看累計人數：不能只看級分，這科考14級分看起來很高，但要看大考中心公布的「累計人數區間」。如果去年14級分在全國排前5%，像今年社會題目變簡單，14級分可能掉到前10%。對照你在全國的「排名位階」，比對分數才有意義。

3.參考去年超篩：最後的生死關卡，除了看最低錄取分數，還要查「同分參酌順序」。有些校系分數看起來剛好，但如果最後超額篩選比的是你最弱的那科，填這個志願風險就會很大！

最後一建議考生把6個志願分成2個夢幻、2個務實、2個保底，再搭配上面的法則，希望大家都能看懂數據，選到最適合自己的第一志願。