難度升高照樣衝高分！台東女中9人破50級分 雙榜首55級分

114學年度大學學科能力測驗成績今天公布，國立台東女子高級中學再傳捷報。全校共有256名學生應試，其中9人4科總級分（數A+自然或數B+社會）達50級分以上，整體表現穩健亮眼。

各科滿級分（15級分）人數方面，國文科5人、英文科3人、數學B科1人、社會科2人、自然科1人。若以頂標以上人數統計，國文科24人、英文科15人、數學A科6人、數學B科11人、社會科15人、自然科12人，高分群人數呈現成長趨勢。

國文寫作測驗表現同樣突出，知性題獲A等級者21人、情意題達A等級者31人，其中雙題皆獲A等級的「雙A」學生共有7人，展現學生兼具理性分析與感性書寫的實力。

今年數學A、B與自然科被普遍認為難度提高，不少考生反映題型靈活、整合度高。然而東女在這些科目表現逆勢上揚，頂標與前標人數皆較去年提升，顯示學生面對高難度試題仍能穩定發揮。

自然學程三甲戴穎佳與社會學程三己李佳霓分別奪下4科總級分55級分佳績，在各自學程中名列前茅，成為今年校內表現最為亮眼的學生。

校方表示，今年成果來自於學生長期規律學習與教師團隊的系統化輔導。面對新課綱強調素養與跨領域整合能力，學校持續強化閱讀理解、探究實作及跨科整合訓練，讓學生在變動的考題趨勢中保持競爭力。

隨著學測成績揭曉，接下來將進入申請入學與繁星推薦階段。校方提醒學生審慎評估志願選填策略，善用個人學習歷程檔案，並依興趣與專長規劃升學方向，為高中3年的努力畫下理想句點。