學測4成6考生6科全考 社會科選考人數、百分比連3年增

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115升大學學測今天公布成績，並由大考中心說明相關統計。記者陳正興／攝影
115升大學學測今天公布成績，並由大考中心說明相關統計。記者陳正興／攝影

115升大學學測今天公布成績，大考中心說明相關統計。近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，且已是連三年顯著增加；又108年開始學測已改為「選考制」，盼減輕學生負擔，但仍有46.09%考生選擇六科全考，且人數與百分比都較去年、前年提升。

大考中心統計，今年學測6科目仍以國文、英文選考百分比最高，99%的考生選考，人數均達12萬人；其次為社會科有83.93%的考生選考，超過數學Ｂ的83.69％，兩者都有約10萬人選考；再者為數學Ａ，76.48%考生選考、約9.2萬人；自然科選考人數8.1萬人、選考人數百分比66.76%，均為歷年最少。

大考中心也統計，115學年學測考生選考科目數最多者仍為6科，百分比46.09%，且近三年逐年增加。其次為選考5科，百分比24.76%，逐年略減；再其次為選考4科，百分比24.46%，也呈逐年略減。選考1至3科考生人數與百分比三年來均不高，今年度百分比合計為4.68%。

大考中心副主任黃璀娟說，學測108年起，已從五科必考改為選考制，大學科系自由選擇欲參採的科目、學生自由選考，111年開始再將數學拆分為Ａ、Ｂ，成為六科選考制。在五科選考的時代，就有6至7成考生選擇五科都考，111年以後雖然選考六科的考生較多，但分散到選考四科、五科的考生亦不少，選考五科和四科的考生數目加計仍比選考六科者多，代表考生還是能適性選考。

大考中心主任張新仁則指出，考生科目選考傾向，仍要回歸到各大學訂定的參考科目。今年如社會科選考的人數較多，評估也和部分學系願意參採社會科有關，多少都會反映於學生的選考意願。

另外，今年的選考科目組合，除了六科全考的學生最多外。其次為選考「國英數Ｂ社」四科組合16.2%，再其次為「國英數A數B社」五科組合12.25％。

近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，且已是連三年顯著增加。圖／大考中心提供
近年不少大學醫學系參採社會科，今年學測6科中，社會科選考人數與百分比增加最多，且已是連三年顯著增加。圖／大考中心提供
108年開始學測已改為「選考制」，盼減輕學生負擔，但仍有46.09%考生選擇六科全考。圖／大考中心提供
108年開始學測已改為「選考制」，盼減輕學生負擔，但仍有46.09%考生選擇六科全考。圖／大考中心提供

科目 學測

